NBA, si riparte dopo la rivoluzione mercato: il focus sulla Southest Division

SOUTHEAST DIVISION

di

Gabriele Cattaneo

Nella Southest Division sono aperte le scommesse. È la Divisione meno appetibile, ma attenzione alle sorprese. Soprattutto quelle provenienti dalla Florida. I Miami Heat si affidano soprattutto all’ultimo arrivato, Jimmy Butler che dopo tanto viaggiare, potrebbe finalmente aver trovare una sistemazione stabile. Il rookie Tyler Herro è però il giocatore più intrigante: gran tiro e intelligenza rara. La favorita per il primo posto però è Orlando. I Magic hanno una dirigenza che non si fa ammaliare dai grandi nomi, ma bada al sodo. Ecco perché sarà utile Aminu che può aggiungersi a un reparto che si poggia su Gordon, Isaac e Ross. La stella però è il centro montenegrino Nikola Vucevic. Poca pubblicità, ma tanta sostanza e statistiche da All Star. NBA al via il 22 ottobre, tutte le nuove maglie

Scenario contrario a Washington. I Wizards hanno stelle come John Wall e Bradley Beal, vogliono dare un’altra occasione a Isiah Thomas, ma finora si sono soltanto meritati l’etichetta di delusione. Difficile capire se saranno in grado di dare uno strappo netto col passato. Nessuno si sorprenda se davanti si ritroveranno gli Hornets. È vero Charlotte ha lasciato partire Kemba Walker, ma lo ha rimpiazzato con Terry Rozier che ora avrà l’occasione di dimostrare di meritare i gradi titolare. Occhi però puntati su Miles Bridges. Mezzi atletici fuori dal comune, chissà se in estate avrà lavorato anche sulla tecnica. A chiudere il conto ci sono gli Hawks. È la squadra di Trae Young, ci sono due veterani come Vince Carter e Evan Turner, ma tanti giovani che potranno trovare spazio e l’occasione di lasciare il segno. È un progetto a lungo termine. In Georgia dovranno avere pazienza.

