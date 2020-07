Nba, Russel Westbrook positivo al coronavirus: ma a Orlando ci sarà

La stella Nba Russell Westbrook è risultata positiva al coronavirus. È stato lo stesso MVP del 2017 ad annunciare la notizia tramite i propri canali social: "Sono risultato positivo prima della partenza delle squadre per Orlando - ha raccontato il campione degli Houston Rockets - Al momento mi sento bene, sono in quarantena, e non vedo l'ora di raggiungere i miei compagni quando sarà possibile. Grazie per gli auguri e per il supporto continuo. Per favore prendete questo virus seriamente. State in sicurezza, mettete la mascherina". Westbrook, insieme all'altra stella della franchigia James Harden e a Luc Richard Mbah a Moute, aveva disertato i primi allenamenti del team a Orlando, dove riprenderà la stagione Nba a fine luglio. Non è chiaro se anche loro stiano rispettando una quarantena per positività al Covid-19 oppure se il loro arrivo a nella "bolla" sia stato rimandato per motivi personali.