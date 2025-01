Nba, rinviata Lakers-Hornets per incendi attorno a Los Angeles

La Nba ha rinviato la partita casalinga, in programma questa sera, dei Los Angeles Lakers contro gli Charlotte Hornets a causa dei diversi incendi boschivi di grandi dimensioni che hanno colpito una vasta area attorno a Los Angeles. Per il secondo giorno consecutivo una partita programmata per essere giocata nel centro di Los Angeles viene rinviata. I Los Angeles Kings della NHL avrebbero dovuto ospitare i Calgary Flames mercoledì scorso. La data per le partite riprogrammate sarà annunciata in un secondo momento. Tre grandi incendi hanno colpito una vasta area metropolitana di Los Angeles dopo due giorni di venti forti. Almeno 70.000 persone sono state invitate all'evacuazione e più di 1.000 sono le strutture andate distrutte.