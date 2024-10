Nba: primo acuto per Milwaukee, Phoenix sbanca l'Intuit Dome

JB Bickerstaff e i suoi Pistons debuttano con una sconfitta, e il debutto stagionale è amaro anche per Simone Fontecchio: 0/4 al tiro e zero punti in 15' dalla panchina per l'azzurro, nel ko per 115-109 contro i Pacers. Indiana la vince in rimonta, dopo essere stata in svantaggio per tre quarti, col crollo dei rivali nell'ultimo periodo: 33-19 per rimontare da -8 e trionfare nella Motor City. Non bastano i 28 punti di Cade Cunningham, migliore dei suoi con Ivey (17) e Duren (13+13). Fanno la differenza Turner (20) e il duo Siakam-Mathurin (19) per gli ospiti, che trovano anche i 15 punti di un ottimo Tyrese Haliburton. Inizia così la nuova rincorsa ai playoff per i Pacers.