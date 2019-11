Nba: prima sconfitta per gli Spurs, i Pelicans di Melli si sbloccano

NBA

La notte di Halloween regala il riscatto dei Los Angeles Clippers che, dopo la sconfitta contro Utah, costringe San Antonio al primo stop stagionale. Grande protagonista è l’ex Kawhi Leonard, autore di 38 punti che piegano gli Spurs di Marco Belinelli (solo due punti per lui). Primo successo per i Pelicans di Niccolò Melli nella sua prima gara da titolare, chiusa con 7 punti; New Orleans piega in casa i Denver Nuggets. Seconda gioia in tre giorni per Miami contro Atlanta grazie a Kendrick Nunn.

LOS ANGELES CLIPPERS-SAN ANTONIO SPURS 103-97

I Clippers allungano nel secondo tempo e vincono contro gli Spurs grazie ai 38 punti dell’ex Kawhi Leonard. Un parziale da 9-1 a metà terzo quarto indirizza la sfida in favore di Los Angeles, a cui bastano quei tre possessi di margine per controllare la sfida, anche grazie al solito contributo in uscita dalla panchina di Montrezl Harrell (24 punti) e Lou Williams (12 e 5 assist). Soltanto due punti per Marco Belinelli, che resta in campo in un finale in cui gli Spurs, alla prima sconfitta stagionale, provano vanamente a ricucire lo strappo che L.A. piazza nel secondo tempo.

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 122-107

Se per gli Spurs si tratta della prima sconfitta stagionale, i Pelicans al contrario si regalano la prima gioia in casa contro i Denver Nuggets. A dettar legge in campo è il duo Okafor-Ingram: il primo ne segna 26, a cui si aggiungono i 25 dell’ex-Lakers che, da quando è arrivato a New Orleans, ha sempre realizzato almeno 22 punti nelle sue prime cinque gare. Niccolò Melli gioca la sua prima da titolare (al posto del dolorante Derrick Favors) e chiude con 7 punti, 2/5 al tiro, 4 rimbalzi e un paio di assist in 19 minuti di utilizzo.

ATLANTA HAWKS-MIAMI HEAT 97-106

Gli Heat guidano il match per tre quarti e mezzo, approfittando anche dell’assenza dell’infortunato Trae Young. Kendrick Nunn segna 28 punti (suo nuovo massimo in carriera) con 10/15 dal campo, raccogliendo così ben 112 punti nelle sue prime 5 gare in Nba; mai nessuno tra i giocatori non scelti al Draft aveva fatto meglio di lui nelle partite d’esordio. Insieme a quelli di Nunn, anche i canestri di Tyler Herro diventano da record: ben 194 punti per la coppia di rookie degli Heat. Seconda migliore di sempre alle spalle di Chamberlain-Ruklick.