Nba: prima gioia per Banchero e Orlando, Lakers sempre in crisi, i Bucks passano su New York  

BASKET

Finalmente una vittoria per i Magic dell’azzurro autore di 21 punti, ennesimo ko invece per LeBron e compagni, Giannis trascina Milwaukee



© Getty Images Arriva dopo cinque sconfitte la prima vittoria in Nba per Paolo Banchero con Orlando: i Magic dell’azzurro, protagonista con 19 punti e 12 rimbalzi, passano 113-93 su Charlotte. Non ha invece fine la crisi dei Los Angeles Lakers, a zero successi e ko con Minnesota nonostante un buon LeBron James. Vincono i Bucks del solito Antetokounmpo su New York, colpo Cleveland a Boston, bene Atlanta, Philadelphia, Indiana, Spurs, Denver, Portland e Suns.



DETROIT PISTONS-ATLANTA HAWKS 112-136

Colpo esterno di Atlanta con Young che vince la sfida nella sfida contro Cunningham. Il primo firma 36 punti e 12 assist, il secondo fa un punto in meno e Detroit deve quindi arrendersi. Massimo equilibrio fino all’intervallo lungo, poi si scatena Atlanta che fa partire un’altra partita senza storia e i Pistons sono al quinto ko di fila.



ORLANDO MAGIC-CHARLOTTE HORNETS 113-93

Arriva finalmente dopo cinque sconfitte nelle prime cinque partite la prima vittoria stagionale per Orlando e Paolo Banchero: proprio l’azzurro è ancora una volta protagonista con i suoi 21 punti per i Magic (miglior marcatore del match) oltre a 12 rimbalzi e 7 assist, con lui anche i 19 punti di Bamba. Equilibrio che dura un tempo, dal secondo quarto in poi è dominio dei padroni di casa col massimo vantaggio che arriva anche a +33.



BOSTON CELTICS-CLEVELAND CAVALIERS 123-132

LeVert e Mitchell devastanti nella vittoria esterna (la quarta consecutiva) di Cleveland, 41 punti ciascuno per i due dei Cavaliers mentre Boston ci prova senza successo con i 32 di Brown. Gli ospiti mettono a segno una super rimonta da -15 nel secondo quarto, per poi completare l’opera all’overtime.



TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 90-112

Dominante Maxey che trascina Philadelphia alla vittoria a Toronto: ben 44 punti per l’americano, Siakam sprona i Raptors ma i suoi 26 sono inutili. E’ +19 Philadelphia già nel secondo quarto, poi i 76ers dilagano senza lasciare mai speranza di recupero ai canadesi.



WASHINGTON WIZARDS-INDIANA PACERS 117-127

Beal miglior marcatore con 31 punti non basta a Washington che cade sotto i colpi di Turner e Haliburton, rispettivamente 27 e 25 con il secondo che piazza anche 12 assist. Partita a senso unico sin dalle prime partite e il +15 all’intervallo consente a Indiana di amministrare senza problemi fino alla sirena.



MILWAUKEE BUCKS-NEW YORK KNICKS 119-108

Ancora Giannis Antetokounmpo protagonista nella vittoria dei Bucks sui Knicks, il greco segna 30 punti e domina a rimbalzo con 14 palloni recuperati. Per Milwaukee è la quarta vittoria in altrettante partite, New York al primo ko dopo tre vittorie. E’ un parziale di 18 a 0 nel terzo quarto a spezzare le gambe ai Knicks e lanciare i Bucks verso una facile vittoria.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-LOS ANGELES LAKERS 111-102

Crisi senza fine per i Los Angeles Lakers che non vedono la luce in fondo al tunnel nonostante LeBron James autore di 28 punti. Per i gialloviola solo sconfitte fin qui in questa stagione, Minnesota passa grazie a Edwards e Gobert dopo una partita dall’andamento equilibrato soprattutto nei primi due quarti. LA ultimissima a Est.



SAN ANTONIO SPURS-CHICAGO BULLS 129-124

DeRozan e Johnson dicono entrambi 33 (punti) ma alla fine è San Antonio a passare sui Bulls. Avvio devastante degli Spurs che vengono però recuperati nel secondo quarto, l’ultima frazione inizia sul 94 pari e gli ospiti si portano poi sul +7. Il colpo esterno sembra servito, ma lo scatto d’orgoglio di San Antonio porta al contro-sorpasso e alla vittoria nei minuti finali.



DENVER NUGGETS-UTAH JAZZ 117-101

Hyland e Porter trascinano Denver, ottime prove con i loro 26 e 22 punti con il secondo che mette a referto anche 13 rimbalzi. Il finlandese Markkanen non basta a Utah. Nuggets subito a +16 nel primo quarto e addirittura a +20 nel secondo, non c’è partita e il tentativo di rimonta dei Jazz non arriva mai.



PHOENIX SUNS-NEW ORLEANS PELICANS 124-111

Phoenix balza al secondo posto a Ovest con i 27 punti di Bridges, New Orleans che si consola con Valanciunas e Marshall (25 e 21) ma sono i Suns a trionfare. Decisivo il parziale di 14 punti a 0 nel terzo quarto per i Suns, che poi dilagano nell’ultima frazione con i Pelicans in balia degli avversari.



PORTLAND TRAIL BLAZERS-HOUSTON ROCKETS 125-111

Torna a vincere Portland e torna al comando a Ovest. Houston con una sola vittoria stagionale e in grande crisi. Simons e Nurkic protagonisti per i Trail Blazers, il bosniaco è autore anche di 15 rimbalzi oltre a 27 punti, mentre sono 30 per il compagno. Il +18 nel secondo quarto di fatto chiude la partita già all’intervallo lungo.