Nba: Portland vince il play-in contro Memphis, ora sarà sfida ai Lakers

NBA

Finisce 127-122 la sfida di play-in tra Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies, con la franchigia dell'Oregon che conquista così l'approdo ai playoff di Nba e la sfida ai Los Angeles Lakers. Sfida molto aperta, con Portland che scappa e Memphis che rimonta due volte grazie a Valanciunas e Morant (35 punti). Nel finale sono però Lillard, McCollum e un sensazionale Jusuf Nurkic (22+21 rimbalzi) a regalare la vittoria a Portland.

Saranno i Portland Trail Blazers a sfidare i formidabili Lakers nel primo turno dei playoff, grazie allo sforzo che nel quarto periodo della sfida a Memphis vale il 127-122. E buona parte dei ringraziamenti vanno di diritto a Jusuf Nurkic, fresco di lutto per la scomparsa della nonna e che nei momenti decisivi della partita si rende fondamentale sotto canestro e anche per i compagni, come dimostrano i suoi 22 punti, 21 rimbalzi e 6 assist a fine partita. Al resto ci pensano Damian Lillard (31 punti) e CJ McCollum (29). Memphis si stringe a Ja Morant, top scorer con 35 punti. Ma non basta. Partono forte i Blazers, che grazie alle loro stelle (Lillard-McCollum, una tripla di Nurkic e alcuni punti pesanti di Carmelo Anthony) si portano velocemente sul 28-14. La reazione di Memphis sembra decisamente sottotono, tanto che il primo quarto si conclude con un eloquente 31-19. I Grizzlies sono però tutt'altro che vinti. Lo dimostra Jonas Valanciunas, che apre il secondo periodo con 6 punti consecutivi che riaprono la sfida, prima che Kyle Anderson firmi i tre punti del -3. In questi minuti non c'è sul parquet Lillard, e i suoi subiscono un 2-17, cui la stella dei Blazers risponde con due triple in rapida successione. Grande protagonista è però Nurkic, che chiude il primo tempo con 15 punti e 17 rimbalzi già all'attivo.

Dopo l'intervallo lungo di nuovo Lillard incide con 6 punti consecutivi, ma Memphis non molla guidata da Dillon Brooks. Addirittura la franchigia del Tennessee si riporta per la prima volta in vantaggio grazie alla tripla di Clarke. Portland chiude il terzo periodo nella consapevolezza di aver concesso agli avversari qualcosa come 42 punti e torna a registrare la propria difesa nel quarto conclusivo, in cui i Grizzlies ne trovano solo 28 e vengono definitivamente controsorpassati. Merito ancora di Nurkic ma soprattutto di CJ McCollum, decisivo nell'accesissimo finale con una tripla e un canestro da vero campione dopo un assolo personale. E contro i Lakers saranno i Blazers a giocarsi il primo turno dei playoff.