Nba: Phoenix e Golden State volano, LeBron si riscatta  

Phoenix vince la sua 14esima partita consecutiva in Nba grazie ai 35 punti di Booker. Vola a Ovest anche Golden State, che rimonta 19 punti contro Philadelphia. Migliore prestazione stagionale per LeBron James che, dopo la sospensione, segna 39 punti e trascina i Lakers alla vittoria contro Indiana. Sesto successo di fila per Atlanta con 10 punti di Gallinari. Brooklyn travolge Boston e sfrutta i passi falsi di Miami, Chicago e Washington a Est.