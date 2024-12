Nba: Phoenix batte Golden State, Dallas ok

Parlare di crisi è eccessivo, ma dopo un'ottima partenza, lo 0-4 di Golden State nelle ultime partite fa quantomeno rumore. I Warriors perdono 113-105 contro Phoenix, che viene premiata per l'ottimo primo tempo (66-49) disputato in Arizona da Booker (27 punti e 9 assist) e dall'ex Kevin Durant (21 con 10 rimbalzi). Per tutta la ripresa, invece, la formazione di Kerr insegue senza mettere in dubbio il successo dei padroni di casa: non bastano i 23 di Curry (8/21 dal campo) e per Golden State ora è quarto posto a Ovest con 12-7 di record, che resta positivo, ma certamente meno importante rispetto al 12-3 di pochi giorni fa. Phoenix è invece settima (11-8).