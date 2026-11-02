Tennis, Atp Parigi: Arnaldi fuori all'esordio contro Norrie

02 Nov 2026 - 19:05
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Semaforo rosso per Matteo Arnaldi nel primo turno del 'Rolex Paris Masters', ultimo ATP Masters 1000 stagionale che si sta disputando sul veloce indoor de La Défense Arena di Parigi. Il 25enne sanremese, n.36 Atp, ha ceduto per 6-4 1-6 6-3, in un'ora e quaranta minuti di partita, al mancino britannico Cameron Norrie, n.45 del ranking, rimandando ancora l'appuntamento con la prima vittoria in questo torneo. Sarà dunque Norrie l'avversario d'esordio dello statunitense Ben Shelton, n.4 del ranking e terzo favorito del seeding, che come tutte le prime otto testa di serie entrerà in gara direttamente al secondo turno. Il britannico ha vinto in due set senza storia l'unico precedente con il 24enne mancino di Atlanta, Georgia, disputato negli ottavi di Cincinnati (cemento) nel 2022.

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