Lutto in NBA: morto Milojevic, assistente di Kerr ai Warriors. Lanciò Jokic

Una tragica notizia ha colpito la NBA e i Golden State Warriors. Dejan Milojevic, assistente 46enne di coach Steve Kerr, è morto in ospedale dopo il malore che lo aveva colpito durante una cena con la squadra a Salt Lake City in vista della sfida contro gli Utah Jazz (rinviata a data da destinarsi). L'infarto gli è stato fatale e a nulla sono valse le cure prestategli in un ospedale locale. Milojevic era nello staff dei Warriors dal 2022.