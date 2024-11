Nba: Morant certifica la crisi di Milwaukee, Phoenix non si ferma più

MEMPHIS GRIZZLIES-MILWAUKEE BUCKS 122-99

Non c'è pace per i Milwaukee Bucks, con una crisi ormai aperta e certificata per Doc Rivers e i suoi ragazzi. Memphis domina sin dal primo quarto e non si volta più indietro, con un amplissimo margine che consente ai Grizzlies di chiudere sul 122-99 e infliggere il quarto ko consecutivo ai Bucks. Nasce così un clamoroso ultimo posto a Est, condiviso coi Pistons e i Raptors: una vittoria e quattro ko in cinque gare. Una sconfitta che arriva nonostante un sontuoso Giannis Antetokounmpo, che chiude con 37 punti e 11 rimbalzi (17/22 dal campo) risultando l'unica speranza dei suoi. Sono solo tre i giocatori in doppia cifra dei Bucks e tra loro non c'è Damian Lillard, autore di una prestazione shock: 4 punti in 33', tirando 1/12 dal campo e 0/6 da tre. Brilla invece la stella di Ja Morant nei padroni di casa, con una sontuosa tripla doppia in 29': 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist per precedere Aldama (19) e il duo Wells-Pippen (16) nello score. Doppia cifra anche per Edey, che chiude a quota 10 ed è uno dei volti chiave in difesa: Milwaukee tira al 42.7% dal campo, 21.4% da tre e viene dominata a rimbalzo (56-38). Semplicemente non c'è stata gara, nonostante mancassero Bane e Smart nei Grizzlies.