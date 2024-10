Nba: prima sconfitta per Boston, Lakers ko a Cleveland

OKLAHOMA CITY THUNDER-SAN ANTONIO SPURS 105-93

L'altra squadra imbattuta, ma a Ovest, è Okc: i Thunder superano 105-93 San Antonio e sono a 4-0 di record, primi nella Western Conference. Premiato l'ottimo avvio, visto che a fine primo tempo è +15 (59-44) in favore dei primi in classifica, con la squadra di Popovich che non riesce a recuperare nella ripresa. Cinque giocatori in doppia cifra tra cui Dort (20), Holmgren (19) e Gilgeous-Alexander (18), non bastano i 18 di Barnes e i 17 di Sochan per gli Spurs, al terzo ko in quattro partite.