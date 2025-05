Nba, Minnesota supera Golden State 121-110 e va in finale Conference

Spinti dai 29 punti messi a segno da Julius Randle, i Minnesota Timberwolves approdano in finale della Western Conference Nba per il secondo anno consecutivo, imponendosi 121-110 in gara 5 contro i Golden State Warriors e aggiudicandosi così la serie per 4-1. Nei Wolves si segnalano anche i 22 punti per Anthony Edwards, mentre per Golden State - orfana di Steph Curry - il top scorer è stato Brandin Podziemski con 28 punti. Minnesota affronterà in finale di Conference la vincente di Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder, con la serie attualmente sul 3-2 in favore di Oklahoma.