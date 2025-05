I Minnesota Timberwolves accorciano nella serie con gli Oklahoma City Thunder, vincendo 143-101 in gara-3 e portandosi sull'1-2 nella finale di Western Conference che deciderà chi delle due andrà a competere per l'anello. Decisivi per i T-Wolves i 30 punti (con 9 rimbalzi e 6 assist) di Edwards, bene anche Randle (24) e Shannon Jr. (15). Per i Thunder si segnalano i 14 di Gilgeous-Alexander e di Mitchell.