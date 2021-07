Nba: Milwaukee vince ad Atlanta e vola alle Finals contro Phoenix

NBA

I Bucks, ancora senza Giannis Antetokounmpo, battono 118-107 gli Hawks e chiudono la serie sul 4-2: sfideranno i Suns per l'anello

Saranno Phoenix e Milwaukee a contendersi il titolo dell'Nba 2021. In gara-6, infatti, i Bucks battono 118-107 gli Hawks ad Atlanta e chiudono la serie sul 4-2, trionfando ad Est e volando alle Finals per la prima volta dopo 47 anni. Nonostante l'assenza di Giannis Antetokounmpo, ci pensano Khris Middleton (32 punti) e Jrue Holiday (27) ad eliminare Danilo Gallinari (19) e compagni, ko nonostante il recupero di Trae Young.

Dopo 47 anni, Milwaukee ritrova le Nba Finals grazie al successo per 118-107 in gara-6, che vale il 4-2 su Atlanta nella serie della finale della Eastern Conference. Una vittoria di carattere per i Bucks, che riescono come in gara-5 a sopperire all'assenza di Giannis Antetokounmpo assicurandosi la sfida a Phoenix grazie soprattutto allo strappo del terzo quarto. Dopo il primo tempo, chiuso sul +4 (47-43), sono infatti i 44 punti del terzo periodo (uno in più di quelli realizzati nei precedenti 24 minuti) a creare una distanza incolmabile per gli Hawks, che recuperano Trae Young, ancora però lontano dalla forma migliore. A firmare l'allungo decisivo è Khris Middleton, che firma 16 dei suoi 32 punti finali proprio ad inizio secondo tempo, di cui 13 consecutivi che permettono a Milwaukee di passare dal 47-45 al 60-45. Inutile il tentativo finale di rimonta di Atlanta, che riesce solo ad aggiudicarsi l'ultimo quarto (35-27) e a ridurre il passivo: finisce 118-107, con i Bucks che raggiungono per la prima volta le Finals dal 1974.

Nonostante l'assenza della stella dei Bucks Giannis Antetokounmpo, sono in due a brillare: Khris Middleton, che mette a referto 32 punti, 4 rimbalzi e 7 assist con un 10/22 al tiro, 4 triple sulle 10 tentate e un perfetto 8/8 nei liberi. La vittoria porta la firma anche di Jrue Holiday, ad un passo dalla tripla doppia con 27 punti, 9 assist, 9 rimbalzi e discrete percentuali al tiro (11/23 con 4/12 dall'arco e 1/3 nei liberi), alle quali però aggiunge 4 recuperi. Tra le fila di Milwaukee, altri quattro chiudono in doppia cifra: Connaughton e Lopez raggiungono quota 13, con Portis a 12 e Teague a 11. Nonostante il recupero, invece, Trae Young dimostra di essere lontano dalla miglior condizione e chiude con il suo minimo ai playoff: 14 punti, con 4 rimbalzi, 9 assist ma soprattutto percentuali bassissime al tiro, con 4/17 totali, 0/6 dall'arco e 6/7 a cronometro fermo. A cercare di tenere a galla Atlanta è allora Cam Reddish, che firma 21 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. In uscita dalla panchina, Danilo Gallinari firma 13 punti in 23 minuti, con 3 triple sulle 5 tentate e un 5/13 al tiro, senza neanche un tiro libero. Numeri che decretano un'inevitabile eliminazione per Atlanta, che si ferma ad un passo dalle Finals, raggiunte invece dopo 47 anni da Milwaukee. Ora, i Bucks sfideranno i Phoenix Suns, sperando di contare su un Giannis Antetokounmpo in più per aggiudicarsi l'anello che vale il titolo dell'Nba 2021.