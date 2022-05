Nba: Milwaukee e Golden State si portano sul 2-1

playoff nba

I campioni in carica e gli Warriors stendono rispettivamente Boston e Memphis

Nella notte Nba, Milwaukee e Golden State non sbagliano il primo match interno e battono rispettivamente Boston e Memphis, portando le due serie sul 2-1. Al Fiserv Forum, i campioni in carica stendono 103-101 i Celtics con un super Giannis Antetokounmpo (42 punti e 12 rimbalzi), mentre a San Francisco sono Curry (30), Poole (27) e Thompson (21) a travolgere 142-112 i Grizzlies, in ansia per l'infortunio di Morant (34). Getty Images

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 103-101

Milwaukee regala un'altra partita ricca di colpi di scena e batte 103-101 Boston, portandosi in vantaggio nella serie della semifinale di Eastern Conference. Al Fiserv Forum, i campioni in carica rischiano fino alla fine di perdere il fattore campo conquistato al TD Garden, visto che sprecano il vantaggio di 13 punti accumulato a fine terzo periodo. Se i Celtics sono sul +4 (50-46) all'intervallo lungo, infatti, i Bucks doppiano gli avversari al rientro sul parquet (34-17), ma rimettono in partita la formazione di Udoka, che trova addirittura il vantaggio (100-99) nel finale. L'ultima emozione vede Boston trovare il 103-103, ma il canestro di Horford arriva pochi decimi dopo la sirena finale, così la giocata che porterebbe la sfida all'overtime si trasforma in un grande rimpianto per Boston. Milwaukee sorride grazie ad un poderoso Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 42 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. I punti del 103-101 li firma Holiday, che chiude a quota 25, mentre i Celtics non vanno oltre le doppie doppie di Jaylen Brown (27 con 12 rimbalzi) e Horford (22 con 16 rimbalzi). Irriconoscibile, invece, Jayson Tatum, almeno per quanto riguarda la fase offensiva: appena 10 punti con 4/19 al tiro. Gara 4, sempre al Fiserv Forum, sarà uno snodo fondamentale: Milwaukee cercherà di vincere per andare a Boston con tre match point a disposizione, mentre i Celtics proveranno a riprendersi il fattore campo.

GOLDEN STATE WARRIORS-MEMPHIS GRIZZLIES 142-112

Dopo due gare equilibrate a Memphis, ecco il primo scossone di una delle semifinali di Conference più entusiasmanti: Golden State travolge 142-112 Memphis e mette a segno il punto del 2-1 nella serie. Il primo di due match a San Francisco vede gli Warriors dominare per gran parte della sfida del Chase Center: i Grizzlies sono avanti di un possesso a fine primo quarto, poi si scatena la squadra di Kerr. All'intervallo lungo è +7 (64-57), ma è il 37-23 del terzo periodo a fare da spartiacque, con i padroni di casa che allungano anche nel finale (41-32) e chiudono con un clamoroso +30. Ancora una volta, però, la sfida farà discutere per un contatto: dopo quelli di Green e Brooks rispettivamente in gara 1 e gara 2, nel terzo match arriva quello tra Jordan Poole e Ja Morant, con il giocatore di Golden State che si aggrappa al ginocchio della star di Memphis procurandole una distorsione che conclude anzitempo la sua partita. Proprio Morant è top scorer del match con 34 punti e un ottimo 13/21 dal campo (e 4/7 dall'arco), ma dietro di lui il vuoto: il migliore è Bane a quota 16. Kerr, invece, può godersi sei giocatori in doppia cifra: il più prolifico è Steph Curry con 30 punti, con 7/14 al tiro e un perfetto 14/14 ai liberi. Dietro il recordman di triple si piazza Poole, a quota 27 con 11/17 dal campo, poi è Thompson a completare il trio con 21 punti. Seguono Kuminga a 18, Wiggins a 17 e Porter a 13: contributo dalla panchina perfetto per gli Warriors, ora avanti 2-1 e a caccia del secondo successo a San Francisco per tornare a Memphis con tre possibilità di chiudere la serie. I Grizzlies cercheranno l'impresa per riprendersi il fattore campo, ma la sensazione è che molto dipenderà dalle condizioni di Ja Morant.