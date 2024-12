Nba: Milwaukee cade a Cleveland, Oklahoma vince ancora

PHILADELPHIA 76ERS-CHARLOTTE HORNETS 108-98

È sufficiente un grande primo quarto a Philadelphia per regolare Charlotte 108-98. I 76ers partono segnando 41 punti nel corso dei primi dodici minuti, e subendone solamente 23. A trascinare Phila ci pensa il solito Joel Embiid, autore di una prova da 34 punti e 9 assist. Charlotte manda sei uomini in doppia cifra e riduce sensibilmente il gap nei quarti successivi, ma non basta per rientrare in partita e mettere in discussione la vittoria dei padroni di casa. Vince Philadelphia 108-98 e registra il nono successo in stagione, al netto di 16 sconfitte. Situazione simile per Charlotte, con 7 vittorie e 21 ko.