Nba: Miami e Phoenix sull’1-0 nel secondo turno playoff

NBA PLAYOFF

Vittorie facili e fattore campo rispettato per Heat e Suns, che battono rispettivamente Philadelphia e Dallas (super Doncic)

I 25 punti di Tyler Herro dalla panchina e i 24 con 12 rimbalzi di Adebayo, che sfrutta anche l’assenza di Embiid, trascinano Miami sul primo punto del secondo turno dei playoff di Nba contro Philadelphia. A Dallas non basta un Doncic scatenato da 45 punti, 12 rimbalzi e 8 assist per lasciare Phoenix con un successo: i Suns, guidati dalla coppia Paul-Booker e anche da un ottimo Deandre Ayton ancora protagonista, si dimostrano più determinati. Getty Images

MIAMI HEAT-PHILADELPHIA 76ERS 106-92

Gara-1 tra Miami e Philadelphia viene decisa nella ripresa, con gli Heat che vincono il secondo tempo 56-41 grazie a un paio di parziali decisivi (prima un 10-0, quindi un 13-2 all’inizio dell’ultimo quarto). I padroni di casa hanno in campo Bam Adebayo, che approfitta dell’assenza di Embiid in casa 76ers per finire con 8/10 al tiro e un perfetto 8/8 dalla lunetta, per 24 punti, cui aggiunge 12 rimbalzi. Meglio di lui fa solo Tyler Herro dalla panchina: la guardia è il miglior marcatore dei suoi a quota 25 (con 7 assist) grazie a una serata da 9/17 al tiro con 4/6 da tre punti. P.J. Tucker marca a tutto campo Harden (16 punti, con 9 assist per il Barba) per quasi tutta la gara, mentre Jimmy Butler sfiora la doppia doppia (15 con 9 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi). Tobias Harris è il migliore degli ospiti, chiudendo con 27 punti e un ottimo 11/18 al tiro. Tyrese Maxey ne aggiunge 19 ma con 6/15 dal campo e solo 1/6 da tre punti.

PHOENIX SUNS-DALLAS MAVERICKS 121-114

Phoenix indirizza fin dall’inizio il match contro Dallas segnando 69 punti nel primo tempo e resistendo poi nell’ultimo quarto al tentativo di rimonta dei Mavs. Il protagonista assoluto è Deandre Ayton: tira 12/19 dal campo e chiude con 25 punti e 8 rimbalzi. Prestazioni da leader per la coppia dietro dei Suns: Devin Booker conclude con 23 punti (ma 7/20 dal campo e 1/5 da tre), Chris Paul con 19 e percentuali migliori (7/13 con 2/5 dall’arco). I due combinano per 11 assist e sole 2 palle perse e tirano un perfetto 11/11 dalla lunetta. Molto bene dalla panchina Cam Johnson, autore di 17 punti in 24 minuti con 6/10 al tiro. Agli ospiti non è sufficiente l’ennesima meravigliosa partita di Luka Doncic, sopra i 40 punti per la prima volta in questi playoff: lo sloveno ha 45 punti (con 15/30 al tiro e 4/11 da tre) con anche 12 rimbalzi e 8 assist. Coach Kidd ha 19 punti in 25 minuti dalla panchina da Maxi Kleber.