Nba: Leonard da record, i Clippers costringono Dallas a gara-7

BASKET

I 45 punti del n.2 di LA fissano il 3-3 della serie, un po’ sottotono Doncic. È ancora la squadra che gioca in trasferta a imporsi

Non c’è ancora il nome dell’ultima squadra che dovrà disputare il secondo turno dei playoff Nba. Ci sarà bisogno di gara-7, perché i Clippers fissano il risultato della serie sul 3-3 contro i Mavericks. All’American Airlines Center la formazione di Lue vince 104-97, per quella che è la sesta vittoria su sei della squadra in trasferta in questo scontro diretto. Kawhi Leonard è mostruoso con 45 punti (massimo in carriera ai playoff); Doncic è opaco. afp

Per la prima volta nella storia Nba sei sfide di una serie vengono vinte dalla squadra che gioca in trasferta. Questo significa che lo scontro tra Clippers e Mavericks si allunga fino a gara-7, che determinerà quindi l’ultima squadra ad accedere al secondo turno playoff: verdetto che arriverà nella notte tra domenica e lunedì.

Dopo un primo tempo di apparente studio e tranquillità (con Los Angeles che chiude avanti 48-45), il match si accende nel terzo quarto. Dallas cerca la fuga, ma Kawhi Leonard mette a segno 11 punti consecutivi che consentono ai Clippers di rimanere a contatto con i Mavs. I padroni di casa si presentano in vantaggio all’entrata degli ultimi dodici minuti (77-73). Los Angeles si affida nuovamente a Leonard, che contribuisce in prima persona al parziale di 31-20. La giocata simbolo della sfida arriva a 150 secondi dalla sirena: cambio difensivo di Dallas e uno contro uno di Leonard con Luka Doncic. Il faccia a faccia senza paura, a oltre otto metri da canestro, precede un tiro dalla lunga distanza di puro istinto: solo rete. Gli ospiti toccano poi la doppia cifra di vantaggio e mettono il sigillo sulla vittoria che smentisce nuovamente il fattore campo. Finisce 104-97.

Kawhi Leonard, per l’appunto, è eccezionale: domina in attacco mettendo a referto 45 punti con 18/25 dal campo ed eguaglia il suo massimo in carriera ai playoff. Altri due giocatori toccano la doppia cifra per LA: Richard Jackson (25 punti) e Paul George, che chiude con una doppia doppia da 20 punti e 13 rimbalzi. In casa Dallas non basta un Luka Doncic (non particolarmente ispirato) da 29 punti e 11 assist; Tim Hardaway Jr. ne segna 23. I Mavericks pagano anche la serata negativa di Kristaps Porzingis, che chiude il suo match con soli 7 punti in trenta minuti di gioco.