Nba: Denver chiude la serie, 4-0 ai Lakers. Jokic vola alle Finals  

I Nuggets sono la prima finalista della stagione 2022/23, trascinati ancora dal serbo: tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist. A Los Angeles non basta LeBron

© Getty Images La prima serie delle finali di Conference di Nba si chiude con lo sweep dei Denver Nuggets, che sconfiggono 113-111 i Lakers in trasferta e chiudono tranquillamente la serie sul 4-0. Il trascinatore è ancora una volta Nikola Jokic con 30 punti, 14 rimbalzi e 13 assist che valgono l'accesso alle Finals Nba. A Los Angeles non basta un LeBron James da 40 punti. Avanza Denver, che ora attende la vincente del duello tra Miami (avanti 3-0) e i Celtics.

L'Nba saluta la sua prima finalista, che risponde al nome dei Denver Nuggets, bravi a chiudere la serie in trasferta regolando i Lakers col punteggio di 113-111 e una grande rimonta nella ripresa. LeBron James trascina infatti inizialmente i suoi, che chiudono sul +15 a metà partita (73-58) con 31 punti del Re, ma dopo la pausa in campo ci sono solo i Nuggets: lo dimostra un terzo quarto da 36-16, che consente di ribaltare la gara e gestire l'impeto dei rivali nel finale. Nascono così il punto dei 4-0 e lo sweep ai danni di Los Angeles, che portano il marchio indelebile di Nikola Jokic. Il serbo, nominato Mvp della finale della Western Conference (neonato premio, che è dedicato a Magic Johnson), mette a referto 30 punti con 14 rimbalzi e 13 assist. Ma, soprattutto, segna il canestro del nuovo vantaggio dopo il pari dei Lakers a 1'11" dal termine ed è il più lucido nel finale. Al suo fianco gira tutta la squadra, con cinque giocatori in doppia cifra sui sette schierati: Jamal Murray chiude con 25 punti, Aaron Gordon con 22 e giocano bene anche Porter Jr (15) e Caldwell-Pope (13). Ai Lakers non basta invece la miglior prestazione di LeBron James in questa serie e, probabilmente, nella post-season. Il Re resta in campo 48 minuti e sfiora la tripla doppia con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Per lui 15/25 dal campo, un solo pallone perso e una ripresa in calando che gli costa due errori gravi: in due occasioni, infatti, sbaglia il tiro del pareggio. L'ultima volta capita allo scadere, con la stoppata di quell'Aaron Gordon che l'aveva limitato nella ripresa: una difesa che aveva generato tensione a LeBron, venuto anche alle mani col suo dirimpettaio e punito con un fallo tecnico. La sua prova, sommata ai 21 punti (14 rimbalzi) di Anthony Davis e ai 17 di Reaves, non basta per evitare l'eliminazione. I Denver Nuggets chiudono sul 4-0 e conquistano le prime Nba Finals della loro storia. Ora attendono la vincente dell'Eastern Conference, coi Miami Heat che si trovano sul 3-0 contro i Boston Celtics e avranno il match point stanotte.