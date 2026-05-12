MotoGp: Catalogna; Bezzecchi 'circuito fantastico, cercheremo di dare il massimo'

12 Mag 2026 - 11:44

"È fantastico essere di nuovo a Barcellona e, soprattutto, avere due weekend di gara consecutivi, perché non vedo l'ora di tornare in pista". Parola del leader del Mondiale MotoGp Marco Bezzecchi in vista del Gran Premio di Catalogna. "È un circuito fantastico - aggiunge il pilota italiano dell'Aprilia - e i tifosi sono sempre incredibilmente appassionati, quindi cercheremo di dare il massimo". Soddisfatto per il suo grande momento anche l'altro pilota Aprilia ufficiale, Jorge Martin ad un sol punto nella classifica piloti dal compagno di team: "Sono estremamente soddisfatto di come stanno andando le cose. Barcellona è una pista impegnativa, ed è stata particolarmente difficile per noi l'anno scorso. L'obiettivo - sottolinea Martin - sarà quindi quello di lavorare sodo per capire quali modifiche apportare per poter essere il più competitivi possibile".

motogp
marco bezzecchi
gp catalogna

Ultimi video

02:57
DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

00:37
MCH FRECCE TRICOLORI ROMA MCH

Frecce tricolare, spettacolo sul foro Italico

00:27
DICH SINNER POST POPYRIN PER SITO 11/5

Sinner: "Partita molto solida, c'era tanto vento e sono contento di come l'ho gestito"

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

03:06
DICH PELLEGRINO DOPO VITTORIA VS TIAFOE DICH

Pellegrino: "Con Sinner voglio godermi il più possibile l'atmosfera dando il massimo"

01:33
Musetti, che cuore

Musetti, che cuore: avanti agli Internazionali

02:11
INTW ESCLUSIVA BELLUCCI 9/5 DICH

Bellucci in esclusiva: "Mi sento cresciuto. Bello l'exploit ma serve costanza"

00:32
DICH COBOLLI 9/5 DICH

Cobolli: "Non il mio miglior tennis, ma atteggiamento giusto"

00:30
DICH SINNER 9/5 DICH

Sinner: "Cercherò di alzare il livello nella prossima partita"

00:35
MCH TENNIS SINNER BOCELLI 9/5 MCH

Sinner-Bocelli: Jannik interrompe l'allenamento e scherza col tenore

01:18
Atp Roma, ok gli azzurri

Atp Roma, ok gli azzurri

00:22
MCH COBOLLI E SABALENKA CAZZEGGIO MCH

Cobolli, divertente siparietto con la Sabalenka al Foro Italico

03:26
La giornata di Sinner

La giornata di Sinner

01:12
MCH SINNER ENTUSIASMO MCH

Sinner, tifo da stadio per il suo allenamento

01:10
DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

02:57
DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 9/5 DICH

Sinner: "Cercherò di alzare il livello nella prossima partita"

MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

INTW ESCLUSIVA BELLUCCI 9/5 DICH

Bellucci in esclusiva: "Mi sento cresciuto. Bello l'exploit ma serve costanza"

MCH COBOLLI E SABALENKA CAZZEGGIO MCH

Cobolli, divertente siparietto con la Sabalenka al Foro Italico

DICH PELLEGRINO DOPO VITTORIA VS TIAFOE DICH

Pellegrino: "Con Sinner voglio godermi il più possibile l'atmosfera dando il massimo"

MCH TENNIS SINNER BOCELLI 9/5 MCH

Sinner-Bocelli: Jannik interrompe l'allenamento e scherza col tenore

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:08
Tennis, Cocciaretto riceve Collare d'Oro al Coni: "Grande emozione"
DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH
12:07
Sinner: "Il successo non ha cambiato me e la famiglia, siamo persone normali"
11:44
MotoGp: Catalogna; Bezzecchi 'circuito fantastico, cercheremo di dare il massimo'
11:43
Giro d'Italia: si ritira Kelderman, l'olandese non parte da Catanzaro
11:36
Olimpiadi invernali 2030: niente Torino, la Francia sceglie Heerenveen per il pattinaggio