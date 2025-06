Nba, LeBron James firma con i Lakers per un altro anno

LeBron James eserciterà la sua player option da 52,6 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers per il 2025-26, confermando ulteriormente che diventerà il primo giocatore nella storia della Nba a giocare la 23esima stagione. Lo ha rivelato domenica una persona a conoscenza della decisione. La persona ha parlato con l'Associated Press in condizione di anonimato, poiché né James né la squadra hanno annunciato pubblicamente la decisione. ESPN e The Athletic sono stati tra i primi a riportare la notizia. James compirà 41 anni a dicembre. È stato scelto All-Nba in 21 delle sue 22 stagioni nella lega. James, che è recentemente tornato ad allenarsi in campo dopo aver impiegato diverse settimane per riprendersi dalla distorsione al legamento del ginocchio nell'ultima partita dei Lakers nei playoff della scorsa stagione, ha dichiarato all'AP all'inizio di questo mese di aspettarsi di essere pronto per il training camp. "Ho molto tempo per prendermi cura del mio infortunio, del ginocchio, del resto del corpo e assicurarmi di essere il più vicino possibile al 100% quando inizierà il training camp a fine settembre", ha dichiarato James in quell'intervista. Se anche dopo quell'intervista ci fossero stati dubbi sul ritorno di James, il giocatore più anziano della Nba, per almeno un'altra stagione, ora sono spariti. Aveva tempo fino a domenica pomeriggio per decidere sull'opzione, che porta i suoi guadagni in carriera a circa 580 milioni di dollari. La prossima stagione sarà il suo primo anno completo con Luka Doncic come compagno di squadra. Doncic è stato ceduto ai Lakers da Dallas a febbraio, ma la squadra, che era entrata nei playoff come terza testa di serie in una Western Conference già piena di giocatori, è stata comunque sconfitta al primo turno da Minnesota.