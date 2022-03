Nba: LeBron da record, ma non basta ai Lakers  

NBA

Il Re diventa il secondo migliore realizzatore di tutti i tempi, con i gialloviola che però crollano a Washington. Ko anche Milwaukee e Dallas



L’ultima notte di Nba regala un nuovo record personale a LeBron James: il Re segna 38 punti e supera Karl Malone al secondo posto tra i realizzatori di ogni epoca. Tuttavia i suoi Lakers perdono a Washington, crollando nell’ultimo quarto. Minnesota stende Milwaukee priva di Antetokounmpo. Cade anche Dallas sul campo di Charlotte, nonostante i 37 punti di Luka Doncic. Cleveland resiste ai 40 di Jerami Grant e supera Detroit per rimanere sesta a Est. Getty Images

WASHINGTON WIZARDS-LOS ANGELES LAKERS 127-119

I Los Angeles Lakers crollano fisicamente in un ultimo quarto da 34-20 per Washington dopo avere fatto gara di testa per più di tre periodi. Gli Wizards sono guidati dai 27 punti di Kristaps Porzingis per recuperare 16 lunghezze di svantaggio, firmando la tripla del +6 a 38 secondi dalla fine. Ci sono altri sei giocatori in doppia cifra per la squadra di coach Unseld Jr., tra cui 18 con 10 rimbalzi dell’ex Kentavious Caldwell-Pope e 17 a testa dalla panchina di Deni Avdija e Daniel Gafford. Notte di gioia personale per LeBron James, che con i suoi 38 punti, 10 rimbalzi e 6 assist sorpassa Karl Malone al secondo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi e comincia il suo inseguimento al record di Jabbar. Difficile però non avere amaro in bocca per il ko, arrivato nonostante i 22 dell’ex Westbrook.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-MILWAUKEE BUCKS 138-119

Minnesota travolge Milwaukee, che ora dovrà resistere agli assalti di Boston per riuscire a difendere la propria terza posizione a Est. I Timberwolves arrivano così alla loro quarta vittoria consecutiva al termine di una partita praticamente mai in discussione. I padroni di casa prendono il controllo della partita a fine primo quarto e non si voltano più indietro, superando agevolmente anche l’espulsione di Patrick Beverley nel primo quarto per battere i campioni in carica, privi di Giannis Antetokounmpo per un problema al ginocchio. A fare la differenza sono i 25 punti a testa di Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards per il decimo successo nelle ultime 11 gare disputate. Ai Bucks non servono i 15 di Khris Middleton, Brook Lopez e Pat Connaughton.

CHARLOTTE HORNETS-DALLAS MAVERICKS 129-108

Quarta vittoria consecutiva anche per Charlotte, che approfitta della stanchezza di Dallas per ottenere un facile successo in una serata da 20/42 di squadra da tre punti. Sono sette i giocatori degli Hornets in doppia cifra, guidati dai 23 punti di Miles Bridges e i 21 del miglior PJ Washington stagionale, prendendosi il nono posto a Est. Alla quinta gara in trasferta in otto giorni, i Mavericks sono comprensibilmente crollati dal punto di vista fisico, travolti dalla freschezza di Charlotte, che nelle sue giornate migliori è davvero difficile da arginare. Tutto si può dire tranne che Luka Doncic non ci abbia provato: 37 punti e otto triple a segno per lo sloveno, ma il fatto che abbia chiuso con appena 3 assist la dice molto sulla scarsa precisione dei compagni di squadra (6/26 da tre senza di lui).

CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS 113-109

Dopo aver battuto Denver ieri, arriva la seconda vittoria in altrettante gare consecutive in casa per Cleveland, che supera anche Detroit per salire a 41 vittorie stagionali (sempre sesto posto in Eastern Conference). Merito dei 24 punti con 12 assist di Darius Garland e della 20esima doppia doppia stagionale di Evan Mobley (12+11 con 6 assist), a cui si aggiungono i 30 dalla panchina della coppia Osman-Love, recuperando 12 lunghezze di svantaggio nel terzo quarto con un mega parziale di 31-9 nel secondo tempo. I Cavs riescono a resistere alla miglior prestazione stagionale di Jerami Grant, che realizza per i Pistons 27 dei suoi 40 punti finali nel solo primo tempo accompagnato dai 20 di Saddiq Bey e la doppia doppia da 15 punti e 10 assist di Cade Cunningham.