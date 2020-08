Nba, Lakers ai playoff con la maglia disegnata da Kobe Bryant

Se i Los Angeles Lakers supereranno il primo round dei playoff Nba contro i Portland Trail Blazers, hanno in programma di indossare nei turni successivi la maglia speciale in onore di Kobe Bryant, scomparso lo scorso gennaio in un incidente in elicottero con la figlia Gianna e altre sette persone. La maglia è stata co-disegnata dallo stesso Bryant e presenta una stampa in pelle di serpente all'esterno con interni neri e 16 stelle sui pannelli laterali.