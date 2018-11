Nba, il 7 dicembre Juventus Night in Brooklyn Nets-Toronto Raptors

22/11/2018

Nuova mossa della Juventus per ampliare la presenza sul mercato a stelle e strisce: il 7 dicembre il Barclays Center di Brooklyn si colorerà di bianconero per la partita tra Nets e Raptors e per gli spettatori americani prima ci sarà anche la possibilità di vedere in tv il match contro l'Inter assieme a David Trezeguet. È la Juventus Night, evento mai organizzato prima da una squadra di calcio italiano durante un match nba.