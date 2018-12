Nba, i consigli di papà LeBron: "Sono orgoglioso di te"

20/12/2018

Quattro volte MVP e stella di Los Angeles Lakers ma, prima di tutto, papà. Ecco perché un video, pubblicato dallo stesso LeBron James su Instagram, ha fatto impazzire i social: si vede The King parlare in panchina con il figlio, un po' deluso dalla prestazione in partita, e incoraggiarlo. "Stai buttandoti giù senza motivo, stai facendo una bella partita: capita di sbagliare un tiro, stai facendo un ottimo lavoro e sono orgoglioso di te" le parole di LeBron in veste di "allenatore".