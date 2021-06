Nba: Holiday tiene in corsa i Bucks, i Jazz volano sul 2-0

BASKET

I Nets guidano ora la serie per 2-1. I Clippers crollano nell’ultimo quarto

C’è ancora vita per Milwaukee, che in gara-3 evita di sprofondare sullo 0-3 nella serie contro i Brooklyn Nets. La coppia formata da Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo mette a segno 68 punti complessivi (rispettivamente 35 e 33), mentre il canestro del sorpasso dei Bucks viene firmato da Jrue Holiday. Utah vola invece sul 2-0 nella serie contro i Clippers grazie a un parziale di 14-2 nell’ultimo quarto: altri 37 punti per Donovan Mitchell.

MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 86-83

Milwaukee spreca 19 punti di vantaggio accumulati nel primo quarto (30-11), va sotto di tre lunghezze a 1’23’’ dalla fine ma riesce comunque a chiudere la partita con un parziale di 6-0, grazie soprattutto al canestro del sorpasso decisivo da parte di Jrue Holiday (9 punti per lui) dell’84-83, a cui fanno seguito due liberi di Khris Middleton a 2’’1 dalla fine. Kevin Durant ha il tiro per pareggiare la partita, ma la sua tripla in condizioni precarie non trova il fondo della retina, dando l’1-2 nella serie ai Bucks, che restano in qualche modo in corsa. Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo, in coppia, realizzano 68 degli 86 punti dei padroni di casa. Il primo ne segna 35 con 15 rimbalzi, frutto di un eccellente 12/25 al tiro con 3/6 da tre e 8/9 ai liberi; il due volte MVP ha invece bisogno di 31 tiri per realizzare 33 punti, a cui ha aggiungo 14 rimbalzi ma anche 1/8 da tre e 4/9 ai liberi con 5 palle perse. Per i Nets, ci sono tre i giocatori in doppia cifra: Kevin Durant è il migliore con 30 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi, pur tirando 11/28 dal campo e 3/8 da tre; seguono i 22 punti di Kyrie Irving e la doppia doppia da 16+11 di Bruce Brown.

UTAH JAZZ-LOS ANGELES CLIPPERS 117-111

In una serata da 20 triple di squadra (nuovo record ai playoff), Utah è capace di resistere a ogni tentativo degli avversari, dopo avere toccato anche il +21; i Clippers vanno infatti in vantaggio a 6’37’’ dalla fine. Da quel momento in poi partirà però un parziale di 14-2 per i Jazz, che vale il 2-0 nella serie. Dopo i 45 di gara-1, Donovan Mitchell è di nuovo super contro L.A.: chiude il primo quarto in doppia cifra e conclude con 37 punti, pur spaventando i suoi per un problema alla gamba a fine gara dopo un contatto con Paul George. Ben 6 triple (su 12 tentativi) portano la sua firma, seguito da Jordan Clarkson (24 punti con 6/9 da tre). Prestazioni sensazionali anche da parte di Rudy Gobert (13 punti, 20 rimbalzi, 3 stoppate e +14 di plus-minus), Bojan Bogdanovic (16 punti con 5/8 al tiro in attacco) e soprattutto Joe Ingles, decisivo nel finale con 19 punti, 7/10 al tiro e +21 di plus-minus in 33 minuti. Dopo essere riusciti a rimettere in piedi la partita con Reggie Jackson (29 punti con 11/19 al tiro, miglior marcatore di squadra) e Paul George (27 punti, 10 rimbalzi e 6 assist), i Clippers non riescono a mettere assieme due possessi consecutivi per chiudere la rimonta, con un Kawhi Leonard tutto sommato sotto controllo da 21 punti e 8/17 al tiro.