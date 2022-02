Nba: Harden lascia i Nets e passa a Philadelphia, Simmons a Brooklyn

Ultime ore di mercato Nba e non mancano i fuochi d'artificio. I Brooklyn Nets hanno scambiato l'all star James Harden con i Philadelphia 76er in cambio di Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due scelte al primo round del Draft del 2022 e del 2027. Colpo anche dei Milwaukee Bucks, che hanno acquisito Serge Ibaka dai Los Angeles Clippers come parte di uno scambio a quattro squadre che ha coinvolto anche l'ex seconda scelta al Draft Marvin Bagley, passato dai Sacramento Kings ai Detroit Pistons. Come parte dell'accordo, Donte DiVincenzo si trasferirà dai Bucks ai Kings.

Getty Images