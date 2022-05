Nba: Golden State vola alle Finals, Mavericks ko 4-1

BASKET

Gli Warriors vincono 120-110 in casa e chiudono la serie: ora attendono Boston o Miami. Curry Mvp ad Ovest

Golden State è la prima squadra a qualificarsi alle Nba Finals: è la sesta volta negli ultimi otto anni. Al Chase Center, gli Warriors battono 120-110 Dallas e chiudono la serie sul 4-1. Decisivi, per stendere i Mavericks di Doncic (28 punti), i 32 messi a segno da Klay Thompson, con 8 triple. Sono 15, invece, per Steph Curry, che si aggiudica il primo Mvp della finale di Conference ad Ovest. Gli uomini di Kerr attendono una tra Miami e Boston. © Getty Images

Come da pronostico, Golden State sfrutta il primo match point interno, batte 120-110 Dallas e chiude la serie sul 4-1, volando alle Nba Finals. Al Chase Center, gli uomini di Kerr giocano un primo tempo perfetto, volando sul +17 (69-52) all'intervallo lungo e, di fatto, prenotando la vittoria con largo anticipo. I Mavericks, spinti dai 28 punti con 9 rimbalzi, 6 assist e 10/28 dal campo di Luka Doncic, non riescono però a riavvicinarsi se non quando si trovano a 8 punti di distacco prima dell'ultimo periodo. Non basta il 32-25 del terzo quarto, così come non bastano i 26 punti di Dinwiddie. Golden State chiude sul 120-110 e si può godere uno strepitoso Klay Thompson, che realizza 32 punti con 8/16 dall'arco e 12/25 al tiro, mentre Wiggins si conferma tra i più in crescita chiudendo in doppia doppia: 18 punti e 10 rimbalzi. Gli altri giocatori in doppia cifra sono Green (17), Poole (16) e Looney, in doppia doppia con 10 punti ma soprattutto 18 rimbalzi, che stanno inevitabilmente diventando un fattore nelle partite degli Warriors. Discorso a parte merita Steph Curry, che ne realizza solo 15 e con un non esaltante 5/17 dal campo (con 2/7 dall'arco), ma si aggiudica la prima edizione del premio di miglior giocatore delle finali di Conference ad Ovest, intitolato a Magic Johnson. Il "Larry Bird Trophy", invece, sarà consegnato ad uno dei trascinatori di Boston e Miami, impegnate nella serie ferma sul 3-2 in favore dei Celtics. Chi vince affronterà alle Finals proprio Golden State, che raggiunge per la sesta volta negli ultimi otto anni questo risultato. Una dinastia che sembrava ormai destinata ad interrompersi, ma il recupero a pieno regime di Thompson e l'aggiunta di giocatori fondamentali come Poole e Wiggins hanno permesso agli Warriors di tornare ai vertici dell'Nba. L'obiettivo, adesso, è il quarto anello dal 2015.