Nba: Golden State domina e sconfigge i Lakers, la serie è sull'1-1

I Warriors pareggiano i conti, scappando via nei due quarti centrali e sconfiggendo i rivali col punteggio di 127-100. Sugli scudi gli Splash Brothers e JaMychal Green

© Getty Images Dopo la sconfitta in gara-1, Golden State si rialza immediatamente e vince il secondo match della serie contro i Los Angeles Lakers. Non c'è storia al Chase Center, che festeggia la vittoria col punteggio di 127-100. I Warriors scappano nei due quarti centrali, segnando 84 punti complessivi e lasciando sul posto LeBron e compagni, per un successo che vale l'1-1. Sugli scudi Klay Thompson (30) e Steph Curry (20), ma anche JaMychal Green.

Una sola gara nella notte Nba, ed è la sfida più attesa delle semifinali di Conference. Dopo la sconfitta in gara-1, i Golden State Warriors si prendono la loro rivincita e sconfiggono 127-100 i Lakers, portando la serie sull'1-1. Non c'è storia al Chase Center, coi padroni di casa che restano sotto nel punteggio solo nel primo quarto, chiuso con sette punti di svantaggio. I due quarti centrali, infatti, ci regalano la fuga dei Warriors sotto la spinta degli Splash Brothers: Golden State segna la bellezza di 84 punti coi parziali di 41-23 e 43-24, scappando via e lasciando i Lakers ai minimi storici. Il 110-80 al termine del terzo periodo riduce così gli ultimi minuti a mera amministrazione per i vincitori della sfida. Coach Kerr si gode l'ennesima prova solida degli Splash Brothers: Klay Thompson è il miglior realizzatore della partita, con 8/11 da tre e 30 punti realizzati, mentre Steph Curry chiude con 20 punti e 12 assist. La mossa a sorpresa del tecnico dei Warriors, che schiera in quintetto JaMychal Green al posto dell'influenzato Looney, dà i suoi frutti: il sostituto mette a referto 15 punti in 13', con grande efficacia. Golden State porta tutto il quintetto in doppia cifra, neutralizzando di fatto buona parte delle armi dei Lakers: si salvano solo LeBron James e Hachimura, autori di 23 e 21 punti. Malissimo invece Anthony Davis e D'Angelo Russell, che chiudono con 11 e 10 punti ciascuno. La loro scarsa vena realizzativa, sommata alla grande serata dei Warriors, vale la sconfitta e l'1-1 nella serie. Ora gara-3, che si giocherà domenica alle 2.30 a Los Angeles.

