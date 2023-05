Nba: Boston travolge Philadelphia e pareggia la serie

BASKET

Nel secondo match del TD Garden non c'è gara: finisce 121-87. Ora, le due sfide in casa dei Sixers

© Getty Images Nella notte Nba, Boston travolge Philadelphia e porta la serie in parità: ora è 1-1 dopo il secondo match del TD Garden che i vicecampioni in carica dominano su tutti i punti di vista. Finisce 121-87, con i Celtics che dilagano nel terzo quarto trascinati dai 25 punti di Brown e dai 23 di Brogdon. Male nei Sixers Embiid e Harden: l'Mvp della Regular Season 2022/2023 non va oltre i 15 punti, mentre sono 12 con 10 assist per l'ex Nets.

Vedi anche Basket Nba: LeBron va sull’1-0 contro Curry, New York piega Miami

Se gara-1 si era chiusa sul 119-115 in favore di Philadelphia al termine di un match equilibrato, la seconda sfida del TD Garden si chiude ben prima dei 48 minuti di gioco: Boston travolge 121-87 i Sixers e porta in parità la serie, ora sull'1-1. Un dominio palpabile già nei primi due quarti, visto che all'intervallo lungo i Celtics sono avanti di 8 punti (57-49), ma è nel terzo che il divario diventa incolmabile: 35-16 per i vicecampioni in carica e detentori del titolo della Eastern Conference, che allungano ulteriormente nel periodo conclusivo (29-22). Un match dominato grazie ai 25 punti di Jaylen Brown, che chiude con 9/17 al tiro e con 3/6 dall'arco, ma a spingere Boston è anche Brogdon, autore di 23 punti. Può dunque passare quasi inosservata la serata storta di Jayson Tatum, autore di appena 7 punti in poco più di 19 minuti.

Poco da salvare, invece, tra le fila dei Sixers: l'Mvp della Regular Season Joel Embiid mette a referto 15 punti, mentre il protagonista assoluto di gara-1, James Harden, chiude in doppia doppia a quota 12 con 10 rimbalzi. Il miglior marcatore di squadra è però Tobias Harris (16), con Maxey a 13. La serie si sposta ora al Wells Fargo Center di Philadelphia, dove Boston tenterà di riprendersi il fattore campo cercando di vincere almeno una tra gara-3 e gara-4. La formazione di Rivers, invece, tenterà il doppio colpo per giocarsi il primo match point al TD Garden in gara-5.