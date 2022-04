Nba: gli Hawks di Gallinari e i Pelicans restano in corsa per i playoff

BASKET NBA

Atlanta e New Orleans superano Charlotte e San Antonio che chiudono la stagione: ora Cleveland e i Clippers

Atlanta e New Orleans non sbagliano e si aggiudicano i rispettivi play-in contro Charlotte e San Antonio, restando in corsa per i playoff. Gli Hawks battono 132-103 gli Hornets con la doppia doppia da 24 punti e 11 assist di Trae Young e i 18 di Danilo Gallinari guadagnandosi il match da dentro o fuori con Cleveland, mentre i Pelicans stendono 113-103 gli Spurs: sfideranno i Clippers per andare al primo turno contro Phoenix. Getty Images

ATLANTA HAWKS-CHARLOTTE HORNETS 132-103

Atlanta non sbaglia e domina il suo play-in contro Charlotte, restando ancora in corsa per un posto nei playoff: grazie al 132-103 agli Hornets, infatti, gli Hawks affronteranno Cleveland con in palio un posto per affrontare al primo turno Miami, capolista in Regular Season. Nella sfida tra la nona e la decima ad Est, non c'è storia: i padroni di casa, avanti 60-52 all'intervallo lungo, dilagano ad inizio ripresa, chiudendo i giochi con il +18 del solo terzo quarto (42-24). Il distacco si ritocca ulteriormente verso l'alto nei 12 minuti conclusivi: finisce con il +29 degli Hawks, che sfideranno così i Cavs. A trascinare Atlanta sono Trae Young, che mette a referto una doppia doppia da 24 punti e 11 assist anche se con il 33% (8/24) al tiro, Hunter (22) e Danilo Gallinari: il Gallo, partito nel quintetto titolare, realizza 18 punti, 3 rimbalzi e 2 assist con 7/12 dal campo e 2/5 dall'arco in mezz'ora di gioco. Inutili, invece, i 29 punti di LaMelo Ball e i 21 di Rozier: finisce così la stagione degli Hornets, tra i più spettacolari in avvio di Regular Season ma calati alla distanza. Adesso, sarà dentro o fuori contro Cleveland per Atlanta: in palio la sfida al primo turno a Miami.

NEW ORLEANS PELICANS-SAN ANTONIO SPURS 113-103

Nel play-in ad Ovest, i Pelicans battono 113-103 San Antonio ponendo fine alla Regular Season degli Spurs e, potenzialmente, alla carriera da allenatore in Nba di Gregg Popovich. New Orleans, avanti di 11 punti (61-50) all'intervallo lungo, scappano ulteriormente nel terzo quarto, rendendo così inutile il 28-21 in favore degli ospiti nei 12 minuti che chiudono il 2021/2022 di San Antonio. Dei 113 punti di New Orleans, più della metà li mettono a segno McCollum e Ingram: 59 punti complessivi, rispettivamente 32 e 27 con 6 e 5 rimbalzi e 7 e 5 assist. Sei i giocatori in doppia cifra tra le fila degli ospiti: il migliore è Vassell con 23 punti, che arrivano tutti dall'arco (7 triple sulle 13 tentate) e ai liberi (2/2). Delude Dejounte Murray, che ne mette a referto solo 16 con appena 5/19 dal campo, rivelandosi preciso di fatto soltanto a cronometro fermo (5/5). Serata storta per San Antonio, che ora attende di conoscere il futuro del suo coach Popovich. Intanto, i Pelicans volano al decisivo match contro i Clippers, battuti da Minnesota: in palio l'accesso ai playoff e la sfida al primo turno alla capolista della Western Conference, i Phoenix Suns.