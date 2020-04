Nba: Gallinari: "Prevalga il buon senso, difficile riprendere"

Danilo Gallinari, rappresentante sindacale dei Thunder, alza bandiera bianca e pensa che sia davvero difficile concludere questa stagione con gli Usa in piena emergenza coronavirus. "La Nba non vuole farsi trovare impreparata. Stanno cercando un paio di città dove poter giocare ma non credo sia fattibile per dinamiche e logistiche, i tempi sarebbero troppo lunghi per chiudere tutto entro inizio settembre: ci sarebbe la quarantena di far rispettare, i tamponi, gli allenamenti e poi le gare. Spero prevalga il buonsenso".