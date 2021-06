Nba: Gallinari non basta, Milwaukee travolge Atlanta e pareggia la serie

NBA

Bucks esagerati: 125-91 con 77 punti nel primo tempo. L'azzurro è il secondo miglior marcatore degli Hawks a quota 12

Nella notte Nba, Milwaukee riscatta la sconfitta in gara-1 e travolge 125-91 Atlanta, pareggiando la serie della finale della Eastern Conference, ora sull'1-1: i Bucks dominano con un primo tempo da 77 punti, allungano nel terzo periodo e gestiscono nel finale. Giannis Antetokounmpo è top scorer con 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist; Danilo Gallinari, a quota 12 e secondo miglior realizzatore degli Hawks, non riesce a evitare il ko ai suoi.

Arriva puntuale la reazione di Milwaukee, che risponde alla sconfitta per 116-113 in gara-1 e travolge Atlanta in un match mai in discussione e che termina 125-91 in favore dei Bucks. Antetokounmpo e compagni dilagano già nel primo tempo, senza mai finire sotto nel punteggio e con 24 minuti senza storia: all'intervallo lungo, il tabellone recita 77-45 in favore dei padroni di casa, che con un 20-0 di parziale nel corso del secondo quarto (chiuso sul 43-17) si assicurano l'1-1 nella serie della finale della Eastern Conference ben prima della sirena finale. Gli Hawks, dall'altra parte, durano soltanto un quarto, quello d'apertura, e non riescono a reagire, incassando un massimo svantaggio di 41 punti (sul 120-79), ridotto a 34 con il 125-91 finale. Nell'ultimo periodo, però, Milwaukee, a risultato acquisito, fa riposare i big: il giocatore del quintetto titolare a totalizzare più minuti in campo è Jrue Holiday con 32, nei quali mette a referto 22 punti, 2 rimbalzi e 7 assist.

In una sfida senza storia, brilla nuovamente la stella di Giannis Antetokounmpo, che in poco più di 29 minuti realizza 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, con un 11/18 al tiro, 3/4 nei liberi e 0/3 dall'arco. Tra le fila di Milwaukee sono altri due a chiudere in doppia cifra: Brook Lopez (16) e Khris Middleton (15). Come i Bucks, anche Atlanta chiude con quattro giocatori oltre la soglia dei 10 punti: Trae Joung è il migliore dei suoi con 15 punti, anche se con ben 8 palle perse, poi c'è Danilo Gallinari, che in poco meno di 16 minuti ne realizza 12 con 2 rimbalzi, un buon 4/7 al tiro con una tripla realizzata sulle 4 tentate e un 3/4 nei rimbalzi. Ottimi numeri in poco tempo che, però, non bastano di certo ad evitare un ko senza appello agli Hawks: adesso, la contesa si sposta proprio ad Atlanta, con Gallinari e compagni chiamati a vincere sia gara-3 che gara-4 per confermare il fattore campo acquisito con il 116-113 del primo match di una serie, quella che vale l'Eastern Conference e l'accesso alle Finals, già ricca di colpi di scena.