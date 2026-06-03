Nba Finals, ventisette anni dopo sarà ancora San Antonio-New York: l'analisi della serie

Le finali di Conference 2025-26 hanno incoronato San Antonio e New York come le regine di ovest ed est, elette a contendersi il titolo nelle Nba Finals. San Antonio ha avuto la meglio sui campioni in carica di Oklahoma per 4-3 in una serie semplicemente leggendaria al termine di 7 partite al cardiopalma, di qualità elevatissima, estremamente fisiche e dure. La sfida tra Shai Gilgeous-Alexander e Victor Wembanyama, rispettivamente eletto MVP e terzo classificato (dietro a Nikola Jokic, secondo) ha visto prevalare il "The Alien" proveniente dalla Francia. I Knicks, dal canto loro, arrivano allo scontro finale forti di una squadra riposata dopo aver avuto la meglio facilmente su Cleveland per 4-0. Una serie senza storia, in cui Jalen Brunson e soci hanno brutalizzato i rivali punendo ogni loro singolo errore, specialmente in fase difensiva dove i Cavs si sono dimostrati del tutto impreparati a fronteggiare la varietà di soluzioni in attacco e la creatività avversaria. Tra i principali imputati della disfatta James Harden, autore di una pessima serie finale, condita da macroscopici errori davanti e dietro: per lui un terribile score complessivo di 16-4.8-3 nelle 4 partite, tirando 7 triple per match realizzandone appena 1.3.