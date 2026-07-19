Tour de France, Pogacar: "Dispiace per Vingegaard, la corsa non è più la stessa"

"È una notizia triste il ritiro di Vingegaard, dal 2021 lottiamo entrambi per il Tour. All'inizio non avevamo un buon rapporto, mentre negli ultimi anni anche se rivali c'è grande rispetto tra di noi e in qualche modo amici. Il Tour non sarà lo stesso senza di lui". Così Tadej Pogacar commenta il ritiro di Jonas Vingegaard dal Tour de France per una caduta a 20km dalla fine. "Abbiamo avuto un controllo antidoping questa notte e magari con meno riposo anche questo ha avuto un peso perchè avrà avuto meno concentrazione in discesa. È davvero triste", ha aggiunto lo sloveno parlando con la tv francese. "Noi abbiamo provato a vincere la tappa con Del Toro, ma aveva un poì di dolore per la caduta e ha perso fiducia. Ma è stata comunque una buona giornata. Complimenti anche ad Evenepoel, che ha dimostrato di essere fortissimo e sarà una bella spina nel fianco", ha concluso.