Un Martinez in serie A: è Jano, fratello dell'interista Lautaro 

A 21 anni giocherà nel massimo campionato argentino con la canotta del Ferro. Per la gioia del capitano dell'Inter che stava per diventare cestista

© instagram "Siamo uguali, tenaci. Direi che siamo guerrieri. Abbiamo tutti un carattere molto forte, scattiamo subito": la descrizione fornita da Jano Martinez sull'atteggiamento in campo suo e del fratello maggiore Lautaro non fa distinzioni tra prato verde o parquet. Così come il 10 dell'Inter ai tempi del Racing, è arrivato ora il momento anche per il 21enne di Bahia Blanca di esordire nella massima serie argentina. Ma di basket.

Dopo la sconfitta nella finale playoff per salire in A col Villa Mitre, il fratello del campione del mondo di Qatar 2022 ha firmato un contratto col Ferro, gloriosa società cestistica argentina (quello che inizierà a breve sarà il 41° campionato nella Liga Nacional della sua storia) che, dopo il 13° posto della passata stagione, ha come chiaro obiettivo arrivare tra le prime 12 e disputare i playoff.

Una notevole soddisfazione per Jano che, per sua stessa ammissione, vive a momenti alterni l'essere riconosciuto solo come "fratello di...": chissà che il suo tiro dalla distanza non possa ribaltare un giorno i ruoli. Del rapporto stretto non solo tra Lautaro e Jano ma della passione del Toro per la pallacanestro è il "piccolo" di casa - per età (21 anni Jano, 27 Lautaro) ma non per statura (179 cm il play, 174 cm la punta) - ad averne più volte parlato.

Se per Jano la scelta tra la pallacanestro e il calcio non è mai stata presa in considerazione ("Nel calcio sono pessimo. Ci ho provato e ho lasciato dopo tre giorni, ero completamente di legno"), per Lautaro si è trattato di prendere solo una strada del bivio: "Quando eravamo tutti a Bahia Blanca, giocavamo 2 contro 2 sul campo di Villa Mitre. Io e mio padre contro Alan (terzo fratello di casa Martinez, nda) e Lautaro. Lui è un portatore di palla nato. All’epoca, a 15 anni, ha quasi scelto il basket, quando mio padre gli chiese di scegliere uno dei due sport".

A prendere il testimone della competitività e dell'agonismo della famiglia su un campo da basket è Jano: nel Villa Mitre era uno dei leader non solo tecnici ma anche temperamentali, con un'espressività e una garra ben visibili in campo. Al Ferro non sarà probabilmente lui ad avere le maggiori responsabilità ma, come Lautaro quando incrociò Diego Milito agli esordi da professionista nel Cilindro di Avellaneda, anche Jano avrà compagni di esperienza che potranno guidarlo alla prima stagione in Liga Nacional.

Bahia Blanca, d'altronde, si conferma terra d'origine di talenti generazionali: se nel calcio basta dare uno sguardo in casa Martinez, nella pallacanestro è nato al confine tra Pampa e Patagonia un certo Emanuel David Ginóbili Maccari. Jano Martinez non è mancino come Manu, ma dalle prima partite col Ferro potrà non essere più soltanto il fratello di Lautaro.