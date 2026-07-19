Tour de France, Evenepoel: "La mia prima vittoria in salita, è incredibile"

"Vincere oggi è pazzesco, incredibile. Ho ricevuto tante critiche che non potevo resistere sulle salite più difficili e oggi questa vittoria ha un grandissimo significato". Così un soddisfatto Remco Evenepoel commenta la vittoria nella 15/a tappa del Tour de France, la sua prima in una frazione in salita. "Dovete capire che sto correndo contro il più forte di tutti i tempi, Pogacar sta facendo cose incredibili, che oggi ha provato a far vincere Del Toro. Io ho fatto grande sforzi in allenamento su questa salita, è una bellissima sensazione andare al riposo così", ha aggiunto parlando con la tv francese.
"Vincere qui è difficile, ma farlo in montagna è durissima contro Pogacar e Vingegaard per cui quando c'è l'opportunità devi metterci le mani sopra. E' la mia prima vittoria in montagna, ora devo mantenere questa fiducia", ha detto. Il belga ha poi commentato il ritiro di Jonas Vingegaard. "Mi dispiace molto, è una bruttissima notizia per lui e anche per la corsa, ma dopo questo bisognava restare concentrati e tenere il ritmo di Pogacar e Del Toro. Ora mi godo il riposo e spero di recuperare bene per arrivare alla terza settimana con la mia miglior condizione al Tour", ha concluso.