Tour de France, Evenepoel: "La mia prima vittoria in salita, è incredibile"

"Vincere qui è difficile, ma farlo in montagna è durissima contro Pogacar e Vingegaard per cui quando c'è l'opportunità devi metterci le mani sopra. E' la mia prima vittoria in montagna, ora devo mantenere questa fiducia", ha detto. Il belga ha poi commentato il ritiro di Jonas Vingegaard. "Mi dispiace molto, è una bruttissima notizia per lui e anche per la corsa, ma dopo questo bisognava restare concentrati e tenere il ritmo di Pogacar e Del Toro. Ora mi godo il riposo e spero di recuperare bene per arrivare alla terza settimana con la mia miglior condizione al Tour", ha concluso.