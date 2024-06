Nba Finals: Boston domina gara-1, Dallas ko 107-89  

NBA FINALS

La prima partita al TD Garden va ai Celtics, non bastano 30 punti di Doncic ai Mavericks

© Getty Images Gara-1 delle Nba Finals va a Boston, che al TD Garden domina la sfida contro Dallas e si impone 107-89. I Celtics prenotano la vittoria già nel primo tempo (+17 dopo 12 minuti, 63-42 all'intervallo lungo), con i Mavericks che nella ripresa non riescono a riavvicinarsi nonostante i 30 punti di Doncic. Tra le fila dei padroni di casa ci sono invece i 22 di Brown, i 20 di Porzingis e i 16 di Tatum. Nella notte tra domenica e lunedì ci sarà gara-2.

Boston manda un messaggio più che chiaro a Dallas: per vincere l'anello servirà qualcosa di straordinario. I Celtics archiviano la pratica in gara-1 dopo metà partita, anche se la prima accelerata arriva nel primo quarto, quando dal 15-14 per i Mavericks si passa al 37-20 in favore dei padroni di casa. Nel secondo, la formazione di Mazzulla accelera ulteriormente e così all'intervallo lungo è +21 (63-42) in favore dei vincitori dell'Eastern Conference. Nella ripresa, la franchigia del Texas riesce soltanto a rendere meno amaro il punteggio, portandosi al massimo a -8 (72-64) a metà terzo quarto. Anche in quel caso, però, arriva un'altra accelerata di Boston che chiude il terzo quarto sul +20 (86-66). Finisce dunque 107-89: è 1-0 per i Celtics nella serie. Gran prova collettiva dei padroni di casa: sono 22 punti per Brown, 20 per i grande ex Porzingis in uscita dalla panchina e 16 con 11 rimbalzi per Jayson Tatum, con tutto il quintetto iniziale in doppia cifra (15 per White, 12 per Holiday e 10 per Horford). Doncic ne realizza 30 tra le fila dei Mavs, ma a mancare l'appuntamento con la prima gara delle Finals è il contestatissimo ex Kyrie Irving, che mette a referto solo 12 punti con 6/19 al tiro. Nella notte tra domenica e lunedì, sempre al TD Garden, è prevista gara-2, con Boston che cercherà di ripetere questa prestazione per volare sul 2-0.