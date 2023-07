Il debutto

Il lungo francese ha messo piede in campo per la prima volta in canotta Spurs nella vittoria contro Charlotte

© Getty Images "È stato speciale finalmente indossare la maglia degli Spurs per la prima volta, un onore. Sono contento che abbiamo vinto, non c’era modo migliore per cominciare. Onestamente non so cosa stavo facendo sul parquet, ma sto cercando di imparare per essere pronto per la stagione" ha dichiarato Wembanyama, che chiude con 9 punti 8 rimbalzi e 3 assist il suo primo match.

Prestazione in chiaroscuro all'esordio per Wemby in Summer League con San Antonio. L'ala grande degli Spurs ha messo in mostra eccellenti doti difensive, collezionando ben 5 stoppate in 27 minuti di impiego. Ha dimostrato di poter ruotare in marcatura su ogni avversario, dai piccoli ai big men. In attacco ha faticato, tirando male e trovando poche soluzioni per entrare in ritmo.

2/13 dal campo, 1/6 da tre punti i suoi dati in fase offensiva. Ha tirato perfettamente i liberi, 4/4. Dal suo boxscore emergono anche 8 rimbalzi e 3 assist. Per gli avversari è risultato un rebus irrisolvibile quando attaccato: i suoi 225 centimetri hanno fatto spesso perdere le misure ai giocatori di Charlotte, che convinti di poter tirare smarcati l'hanno visto arrivare a contestare tiri improvvisamente.

© Getty Images

A livello emotivo è apparso completamente sereno, non ha forzato mai le giocate per mettersi in mostra e ha cercato di comprendere e adattarsi con calma. Il talento è più che evidente, le letture offensive sono da vero fenomeno e difensivamente si parla di un giocatore capace di riscrivere l'interpretazione dei gameplan in Nba. Atteggiamento positivo, sicurezza nei propri mezzi, tanta attenzione alle indicazioni di coach Popovich e grande applicazione fanno ben sperare per il futuro della carriera di un giocatore potenzialmente unico nella storia.