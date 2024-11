Nba: Doncic non salva Dallas contro Utah, quarta sconfitta di fila

Reduci da tre sconfitte consecutive, i Dallas Mavericks si presentano sul parquet degli Utah Jazz per rimettere in pari il proprio record stagionale, fin qui caratterizzato più da sconfitte che da vittorie. Jason Kidd è costretto a rinunciare ancora a P.J. Washington, ma anche a Kyrie Irving, e quindi si affida quasi esclusivamente al solito Luka Doncic. Lo sloveno non delude, mettendo a referto una gara da 37 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, numeri che però non bastano ai Mavs per tornare al successo. I texani vengono infatti sorpresi dalla maggior compattezza di Utah, che sulla sirena finale si impone per 115-113. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso avanti 64-61 da Dallas, i Jazz scappano via nel terzo quarto: a trascinare la squadra di coach Will Hardy ci pensano John Collins (28 punti e 9 rimbalzi) e Jordan Clarkson (20 punti). Utah si presenta quindi all’ultimo quarto in vantaggio 99-85, ma poi si spegne improvvisamente. L’attacco dei Jazz segna infatti soltanto 16 punti nel quarto periodo, mentre Dallas rientra in partita anche grazie a Klay Thompson: proprio una tripla dell’ex Golden State Warriors pareggia il risultato sul 113 a trenta secondi dalla sirena. A fissare il 115-113 finale per Utah ci pensa allora Collins, su assist di Clarkson, mentre Marshall sbaglia dalla parte opposta la tripla della possibile vittoria per i Mavs. Grazie a questo successo, i Jazz tornano a muovere la propria classifica, salendo a 3 vittorie e 8 sconfitte: Utah resta comunque in fondo alla Western Conference, insieme ai New Orleans Pelicans. Dallas incassa invece la quarta sconfitta consecutiva e rimane fuori dalla zona play-off e play-in, con un record di 5 partite vinte e 7 perse: un inizio di stagione davvero complicato per Doncic e compagni.