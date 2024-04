Nba: Denver travolge Atlanta, ok Philadelphia e i Lakers

NBA

I campioni in carica vincono 142-110, i Sixers e i gialloviola superano Memphis e Cleveland

© Getty Images Nella notte Nba, torna alla vittoria Denver: i campioni in carica travolgono 142-110 Atlanta grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic (19 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). Sorridono anche Philadelphia e i Lakers, che battono rispettivamente Memphis (116-96) e Cleveland (116-97 con l'ex LeBron James che chiude a quota 24). Successo in rimonta per Brooklyn, che con un super ultimo quarto ribalta Detroit (senza Fontecchio) e vince 113-103.

DENVER NUGGETS-ATLANTA HAWKS 142-110

Denver travolge Atlanta e torna alla vittoria, continuando il duello a distanza con Minnesota e Okc per la vetta della Western Conference. In Colorado finisce 142-110 per i campioni in carica che si aggiudicano ogni parziale e allungano in maniera definitiva con il 42-30 del terzo periodo dopo il 69-56 dell'intervallo lungo. Decisivo Nikola Jokic: l'Mvp delle scorse Finals mette a referto 19 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, ma anche Caldwell-Pope (24) e Porter Jr (20) contribuiscono al successo dei detentori del titolo. Non basta un quintetto in doppia cifra (19 con 12 rimbalzi per Capela, Hunter e Bogdanovic a quota 18, 17 per Johnson e 14 con 12 assist per Murray). Atlanta è ormai sicura di disputare il play-in contro Chicago.

LOS ANGELES LAKERS-CLEVELAND CAVALIERS 116-97

I Lakers battono 116-97 Cleveland si prendono momentaneamente l'ottavo posto ad Ovest: ad oggi sfiderebbero Houston nel play-in. Contro i suoi ex Cavs, LeBron James mette a referto 24 punti e 12 assist, mentre sono 22 con 13 rimbalzi per Davis e ben 28 per D'Angelo Russell. I gialloviola si aggiudicano ogni periodo e, dopo il +9 di metà gara (65-56), allungano ulteriormente nella ripresa. Alla franchigia dell'Ohio non bastano i 26 punti di Darius Garland e i 21 dalla panchina di LeVert. Nella Eastern Conference, invece, Cleveland incassa il terzo ko nelle ultime quattro partite e rischia ora l'aggancio al terzo posto da parte di New York e Orlando, e il playoff è tutt'altro che sicuro.

MEMPHIS GRIZZLIES-PHILADELPHIA 76ERS 96-116

Colpo esterno per Philadelphia, che si impone 116-96 a Memphis grazie soprattutto al primo tempo e, in particolare, al secondo quarto: dopo il 28-23 dei 12 minuti d'apertura, arriva infatti un parziale di 34-19 fondamentale per trovare il +20 (62-42) che resterà invariato dopo la ripresa. Decisivo con 30 punti e 12 rimbalzi Joel Embiid, che aiutato da Oubre Jr (30) e dai panchinari Dowtin Jr (11) e Martin (10) trascina i Sixers verso il successo e il momentaneo ottavo posto ad Est. Ad oggi, disputerebbe il play-in contro Miami. Dopo tre vittorie di fila, invece, si fermano i Grizzlies, terzultimi ad Ovest con 27-51 di record.

BROOKLYN NETS-DETROIT PISTONS 113-103

Serve un super ultimo quarto a Brooklyn per evitare il ko al Barclays Center contro il fanalino di coda ad Est Detroit. Finisce 113-103 ma, a 12 minuti dalla fine, i Pistons sono avanti 83-75: decisivo il 38-20 dell'ultimo periodo, con i padroni di casa trascinati da Thomas che mette a referto 32 punti e 6 rimbalzi, con Schröder che contribuisce mettendone a referto 24. Non bastano, invece, i 20 con 7 rimbalzi di Metu e i 18 di Sasser per gli ospiti, ancora privi di Simone Fontecchio. Successo in ogni caso ininfluente per Brooklyn, già certa di chiudere undicesima nella Eastern Conference: ancora quattro partite e finirà la stagione dei Nets. Lo stesso vale per Detroit, vicinissima a chiudere l'annata all'ultimo posto.