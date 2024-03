Nba: Denver e Milwaukee battono Knicks e Brooklyn, Dallas supera Utah

NBA

Sorridono i Nuggets e Bucks, Doncic stende i Jazz. Bene anche Phoenix e Orlando, Sacramento cade a Washington

© Getty Images Nella notte Nba, vincono Denver e Milwaukee: i Nuggets battono 113-100 i Knicks, mentre i Bucks superano 115-108 Brooklyn. Sorridono anche Dallas, Phoenix e Orlando, che si impongono rispettivamente su Utah (113-97), Atlanta (128-115) e New Orleans (121-106). Continua la risalita a Ovest di Houston, che stende i Bulls (127-117), mentre la sorpresa arriva da Washington, dove i Wizards costringono i Kings al ko per 109-102.

DENVER NUGGETS-NEW YORK KNICKS 113-100

Denver si conferma tra le migliori squadre a Ovest e conferma il secondo posto grazie al 113-100 rifilato ai Knicks. In Colorado, i campioni in carica si aggiudicano ogni parziale, ma il vero allungo arriva grazie al 27-20 del terzo periodo, che permette ai Nuggets di passare dal +5 (61-56) dell'intervallo lungo al +12 (88-76) quando mancano 12 minuti alla fine. Decisivo, come al solito, Nikola Jokic, che mette a referto una tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. New York cade dopo quattro vittorie di fila e scivola al quinto posto nella Eastern Conference, superata da Orlando, mentre Denver resta la principale inseguitrice di Okc ad Ovest.

MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 115-108

Milwaukee si conferma invece seconda ad Est con 45-25 di record grazie al 115-108 su Brooklyn nel quale è evidente la firma di Damian Lillard, che realizza una doppia doppia da 30 punti e 12 assist. I Bucks partono forte e chiudono il primo tempo sul +16 (60-44), riuscendo nella ripresa a resistere al tentativo di rimonta dei Nets guidato da Claxton (22 con 9 rimbalzi). Tra le fila di Milwaukee spiccano anche i 21 di Giannis Antetokounmpo e i 17 di Lopez. A prescindere dal prossimo risultato dei Cavs, i Bucks restano i principali inseguitori, anche se ancora solo per qualche partita, di Boston.

ORLANDO MAGIC-NEW ORLEANS PELICANS 121-106

Orlando approfitta del ko dei Knicks e si prende il quarto posto ad Est battendo 121-106 New Orleans. La sfida si decide nella fase centrale di gara, in particolare con il +25 tra secondo e terzo quarto: un super parziale di 72-47 che vale l'allungo decisivo per i Magic, che resistono al timido tentativo di rimonta dei Pelicans. Decisivo Paolo Banchero, che mette a referto una tripla doppia da 20 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, mentre non bastano i 20 di Williamson e i 21 di Murphy dalla panchina per gli ospiti, che restano invece quinti nella Western Conference ma vedono ridursi il vantaggio sul settimo posto.

PHOENIX SUNS-ATLANTA HAWKS 128-115

Accorcia infatti le distanze Phoenix, che supera 128-115 Atlanta grazie soprattutto ai 30 punti di Devin Booker che vanificano, invece, la quasi tripla doppia (20 con 10 assist e 9 rimbalzi) di Dejounte Murray. In Arizona, i Suns ribaltano il +7 iniziale degli Hawks per poi andare all'intervallo lungo sul +5 (65-60), ma è con il 32-22 degli ultimi 12 minuti che i padroni di casa tengono definitivamente a distanza la franchigia della Georgia, riavvicinatasi fino al -3 (96-93) di fine terzo periodo. Sono 19 i punti di Durant, 22 per Hunter tra le fila di Atlanta, che resta comunque in zona play-in ad Est.

DALLAS MAVERICKS-UTAH JAZZ 113-97

Anche Dallas approfitta del passo falso dei Pelicans per avvicinarsi alla zona playoff: decisivo il 113-97 su Utah. In Texas va in scena un'altra puntata dello show di Luka Doncic, che va vicinissimo alla tripla doppia mettendo a referto 34 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, ma soprattutto guidando i Mavericks verso la vittoria, che matura grazie al 27-15 del secondo periodo e al 30-24 dell'ultimo, parziale fondamentale per tenere definitivamente a distanza i Jazz. Partecipano alla festa anche Gafford (24) e Irving (16), mentre tra le fila di Utah non bastano i 21 di Markkanen e i 20 di Sexton. Dallas è a 41-29, lo stesso record di Phoenix: il quinto posto potrebbe distare soltanto una vittoria. Quarto ko di fila, invece, per i Jazz, sempre dodicesimi.

WASHINGTON WIZARDS-SACRAMENTO KINGS 109-102

A sorpresa, Washington vince contro Sacramento: finisce 109-102 per i Wizards, che si aggiudicano un match equilibrato grazie soprattutto alla ripresa. Se all'intervallo lungo, infatti, i padroni di casa sono avanti solo 56-54, nel terzo periodo arriva un importante allungo con il parziale di 28-22, mentre i Kings non riescono nel finale ad annullare lo svantaggio. Bene Kyle Kuzma che realizza 31 punti con 6 rimbalzi, mentre i 25 di Fox non salvano Sacramento. Ad Ovest, si riduce il vantaggio sulla zona play-in, con Dallas e Phoenix che si avvicinano, mentre non cambia più di tanto la situazione ad Est per Washington, sempre ultima con 12-58 di record, ma si interrompe la striscia di cinque ko di fila.

HOUSTON ROCKETS-CHICAGO BULLS 127-117

Houston fa sul serio: per i Rockets, il successo per 127-117 su Chicago è il settimo consecutivo, che rilancia ulteriormente le ambizioni di play-in dei texani. Il vantaggio di Golden State può ridursi a tre gare. Al Toyota Center, i padroni di casa partono forte andando sul +14 (42-28) dopo 12 minuti, ma i Bulls restano in gara e all'intervallo lungo è 68-61 per Houston, che si aggiudica tuttavia la ripresa (59-56). Inutili i 35 punti di Dosunmu per i Bulls, mentre i 26 di Jalen Green e i 23 di Brooks risultano decisivi per Houston. Ad Est, Chicago resta nona e si allontana da Miami: sempre più probabile un play-in contro Atlanta.