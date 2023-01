Nba: Denver sconfigge i Celtics, Milwaukee ko senza Giannis

nba

Nella sfida tra le dominatrici delle due Conference, trionfano i Nuggets: Jokic trascinatore. Vince Memphis, sconfitta per i Bucks contro i Wizards

© Getty Images Il duello tra le prime della classe dell'Nba premia i Denver Nuggets, dominatori a Ovest, che sconfiggono 123-111 i Boston Celtics. Sugli scudi Nikola Jokic, che realizza una tripla doppia con 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist oscurando Tatum (25) e Brown (30). Cadono i Milwaukee Bucks, privi di Giannis Antetokounmpo, contro i Wizards (118-95). Prosegue invece la marcia dei Memphis Grizzlies: 35 punti per Morant nel successo sui Kings (118-108).

DENVER NUGGETS-BOSTON CELTICS 123-111

Nella sfida tra le prime della classe, trionfano i Denver Nuggets. I dominatori della Western Conference indirizzano subito la sfida contro i Celtics, chiudendo il primo parziale sul 37-28 e chiudendo avanti di otto punti al riposo, e mantengono sempre i rivali a distanza di sicurezza. Il successo è netto e meritato per i Nuggets, che si godono l'ennesima prestazione da trascinatore di Nikola Jokic: il serbo mette a referto un'altra tripla doppia (la nona stagionale), realizzando 30 punti, 12 assist e 12 rimbalzi. Una prova, la sua, che conferma il suo status di papabile Mvp e oscura le prestazioni di Jaylen Brown e Jayson Tatum: 30 punti per il primo e 25 per il secondo, che entra in partita solo dopo qualche minuto. Boston porta solo tre giocatori in doppia cifra e subisce un'importante lezione, nella sfida tra le dominatrici delle Confernece. Da segnalare una lunga sospensione della sfida, dovuta a una schiacciata di Robert Williams III: la potenza del suo gesto ha mandato fuori asse il canestro, costrigendo ad uno stop di 35 minuti. Non ne hanno risentito i Nuggets, che vincono la settima gara nelle ultime otto.

MEMPHIS GRIZZLIES-SACRAMENTO KINGS 118-108

Prosegue la marcia dei Grizzlies, che agganciano il secondo posto a Ovest sfruttando l'ennesima super-prestazione di Ja Morant, autore di 35 punti in 33 minuti. Contro i Sacramento Kings, la sfida resta a lungo sul filo del rasoio: un punto di vantaggio per Memphis dopo il primo quarto e a metà partita, quattro al termine del terzo periodo. Lo scatto decisivo arriva solo nell'ultimo e decisivo quarto, e premia una delle formazioni più efficaci dell'Nba. Oltre a Morant, 35 punti con 13/23 al tiro, i protagonisti sono Tyus Jones e Steven Adams: 18 punti per il primo dalla panchina, mentre il secondo realizza la bellezza di 23 rimbalzi. Ai Kings, sconfitti 118-108, non bastano i 19 punti di De'Aaron Fox e i 18 punti con 14 rimbalzi di Sabonis. Memphis prosegue la sua marcia e sembra essere la grande sfidante dei Nuggets nella Western Conference.

MILWAUKEE BUCKS-WASHINGTON WIZARDS 95-118

Senza Giannis Antetokounmpo, ai box per un problema al ginocchio, emergono tutti i limiti dei Milwaukee Bucks: ne hanno buon gioco Washington Wizards che, trascinati da Rui Hachimura (26 punti), vincono 118-95. La sfida viene indirizzata sin dal primo periodo, chiuso sul 34-17 dagli ospiti, che non si voltano più indietro e sanno resistere ai timidi tentativi di rimonta degli avversari. Washington non trema mai, nonostante l'assenza di Bradley Beal, ed oltre ad un grande Hachimura si gode l'ottima prestazione di Porzingis (22 punti). Da segnalare anche la tripla doppia di Kyle Kuzma, con 10 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Poche gioie invece per i Bucks, con un misero 35% dal campo e una sconfitta annunciata: il migliore dei suoi è Bobby Portis, con 19 punti.