Nba: Denver è in finale di Conference, Boston-Philadelphia andrà a gara-7

playoff nba

I Nuggets passano 125-100 a Phoenix ed eliminano Durant e Booker, i Celtics vincono in casa dei Sixers: si deciderà tutto al TD Garden

© Getty Images Due colpi di scena nella notte Nba: il primo è l'eliminazione dei Phoenix Suns, che perdono in casa contro Denver. I Nuggets si impongono 125-100 ed eliminano così Durant e Booker: ora attendono i Lakers o Golden State in finale di Western Conference. Servirà invece gara-7 per stabilire chi passerà ad Est: Boston, infatti, vince 95-86 a Philadelphia e pareggia la serie, rimandando il verdetto all'ultimo e decisivo match del TD Garden.

PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 100-125

Colpo di scena in Arizona: in gara-6, con Phoenix spalle al muro, i Suns perdono 125-100 in casa contro Denver, che vola così alle finali di Western Conference ed elimina il super team composto da Devin Booker, Kevin Durant e Chris Paul (assente anche nell'ultimo match dei playoff della sua squadra). E la cosa sorprendente è che, all'intervallo lungo, i giochi sono già fatti a causa di un clamoroso +30: 81-51, infatti, è il punteggio dopo 24 minuti di gioco. La ripresa, allora, è pura formalità: ancora una volta, è decisivo Nikola Jokic, dominatore assoluto con la sua tripla doppia da 32 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, oltre ad un ottimo 13/18 dal campo e 6/6 ai liberi. L'ennesima prestazione da MVP del serbo che, unita ai 26 di Jamal Murray, ai 21 di Caldwell-Pope, ai 13 di Brown e ai 10 di Porter, porta i Nuggets in finale di Conference ad Ovest. Nel match decisivo, invece, stecca Devin Booker: appena 12 punti con 4/13 dal campo. Kevin Durant, invece, ne mette a referto 23 con 8/19 al tiro, così a tentare di trascinare i Suns è Payne, top scorer a quota 31 e con il 75% di conclusioni a segno (12/16). Phoenix è un altro super team a fallire nella post Season, mentre Denver attende ora di scoprire la sua avversaria sulla strada che porta alle Finals: saranno i Lakers o gli Warriors, con la serie sul 3-2 per i gialloviola.

PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS 86-95

Ennesimo ribaltone nella serie tra Philadelphia e Boston: i Sixers perdono in casa contro i Celtics e falliscono il primo match point, rimandando ogni verdetto a gara-7 che si disputerà al TD Garden. In Pennsylvania va in scena un match equilibrato che si decide soltanto negli ultimi minuti: si parte con un leggero vantaggio di Boston (29-22), un +7 che si conferma tale anche all'intervallo lungo (50-43), poi i 76ers trovano un parziale di 30-21 e si presentano all'ultimo quarto avanti di un possesso (73-71). Si rivela così decisivo il 24-13 dei 12 minuti conclusivi. Philadelphia crolla nonostante i 26 punti con 10 rimbalzi di Joel Embiid, che chiude con 8/8 ai liberi e 9/19 dal campo, mentre sono 26 per Maxey e appena 13 per James Harden, che pur aggiungendo 9 assist e 7 rimbalzi esce dal parquet con un deludente 25% al tiro (4/16). A trascinare Boston spalle al muro è invece Marcus Smart, il migliore dei suoi con 22 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Sono 19, invece, per Jayson Tatum, che va ad un rimbalzo dalla doppia doppia, mentre Brown e Brogdon ne mettono a referto rispettivamente 17 e 16. Si andrà dunque alla decisiva gara-7 e, considerando che in sei match ci sono stati quattro successi esterni, dare per favorita Boston solo perché si giocherà al TD Garden è un ragionamento a dir poco azzardato.

Vedi anche Basket Nba: Curry e Brunson sontuosi, Golden State e i Knicks si portano sul 3-2