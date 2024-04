Nba: Denver batte Minnesota, Dallas matematicamente ai playoff

nba

I campioni in carica si prendono il big match per il primo posto ad Ovest, Mavs qualificati grazie al successo di Miami: sfideranno i Clippers

© Getty Images Nella notte Nba, Denver batte 116-107 Minnesota e, a due partite dalla fine della Regular Season, è prima ad Ovest con una vittoria in più rispetto proprio ai Timberwolves. La griglia dei playoff, inoltre, accoglie un'altra squadra: è Dallas, che vince 111-92 a Miami e si assicura quinto posto e serie con i Clippers, che perdono 124-108 a Los Angeles contro Phoenix. Okc travolge San Antonio (127-89), ad Est Milwaukee batte 117-99 Orlando.

DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOVLES 116-107

I 48 minuti che probabilmente decidono il primo posto ad Ovest vanno a Denver, che si impone 116-107 su Minnesota e stacca i Timberwolves: arrivavano entrambe con 55-24 di record, ora i Nuggets salgono a 56-24 contro il 55-25 di Edwards (25 punti nel match) e compagni. Decisiva la rimonta, visto che all'intervallo lungo gli ospiti sono avanti 52-49: la franchigia del Colorado, però, rimonta già con il 34-28 del terzo quarto, chiudendo i giochi con il 33-27 dell'ultimo periodo, trascinati soprattutto da un favoloso Nikola Jokic che mette a referto 41 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Un ottimo contributo lo danno però anche Murray (20) e Porter Jr (18). Ai campioni in carica restano da sfidare San Antonio e Memphis: il primo posto è ipotecato, visto che Minnesota deve sfidare Atlanta e Phoenix, in lotta per i playoff.

MIAMI HEAT-DALLAS MAVERICKS 92-111

Con tre vittorie di vantaggio sul settimo posto di Phoenix a due giornate dalla fine, Dallas conquista un piazzamento ufficiale nei prossimi playoff. Decisivo il 111-92 in casa dei vicecampioni in carica di Miami, che dicono invece addio alle residue possibilità di accedere direttamente alla griglia ad Est: servirà, con molta probabilità, il play-in contro Philadelphia o Orlando. I Mavericks dominano il primo tempo, andando all'intervallo lungo sul +22 (69-47) trascinati da un super Luka Doncic che sfiora la tripla doppia mettendo a referto 29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, mentre non bastano i 21 di Herro. Queste ultime due giornate serviranno a capire il piazzamento finale di Dallas che, ufficialmente, se la vedrà al primo turno con i Clippers: resta da stabilire chi avrà il fattore campo.

OKLAHOMA CITY THUNDER-SAN ANTONIO SPURS 127-89

I Thunder approfittano dello scontro diretto tra Denver e Minnesota per agganciare i Timberwolves: decisivo il netto 127-89 rifilato agli Spurs, ad un passo dal chiudere all'ultimo posto ad Ovest. Al Paycom Center non c'è gara: Okc è avanti di 23 punti (34-11) già dopo il primo quarto, e all'intervallo lungo è 68-35. La ripresa diventa di fatto un conto alla rovescia per i Thunder, che aumentano il vantaggio, chiudono a +38 (127-89) e eguagliano il record di Minnesota (55-25). Decsivi i 26 punti di Gilgeous-Alexander, i 20 con 12 rimbalzi di Giddey e i 18 di Hayward dalla panchina, mentre non bastano i 20 di Collins, con San Antonio priva di Victor Wembanyama. Per la volata valida per primo, secondo e terzo posto ad Ovest, Okc non avrà avversari morbidi: Milwaukee e Dallas.

MILWAUKEE BUCKS-ORLANDO MAGIC 117-99

Milwaukee centra il secondo successo di fila: il 117-99 rifilato ad Orlando permette ai Bucks di fare un netto passo in avanti verso il secondo posto ad Est, mentre i Magic non chiudono la pratica playoff. Senza Giannis Antetokounmpo, le cui condizioni sono ancora da ufficializzare, i padroni di casa partono forte e all'intervallo lungo sono avanti di 14 punti (64-50), poi il terzo quarto serve a chiudere i giochi con un periodo d'anticipo. A trascinare Milwaukee è Portis, che prende le redini al posto del greco e mette a referto 30 punti e 9 rimbalzi, mentre non bastano i 23 di Anthony. Milwaukee è a 49-31 di record contro il 46-34 dei Magic, che hanno solo una vittoria di vantaggio rispetto al settimo posto di Philadelphia.

LOS ANGELES CLIPPERS-PHOENIX SUNS 108-124

Successo fondamentale in ottica playoff per Phoenix, che si impone 124-108 in casa dei Clippers e tiene vive le speranze di accesso diretto alla griglia della Western Conference. I Suns si garantiscono la vittoria con un favoloso ultimo quarto: a 12 minuti dalla fine, è 93-92 in favore dei padroni di casa, ma il 32-15 del periodo conclusivo è decisivo per gli ospiti, trascinati come sempre da Devin Booker (37 punti), Kevin Durant (24 con 9 rimbalzi), Beal (26) e da un'incredibile doppia doppia di Nurkic, che mette a referto solo 3 punti ma trova ben 19 rimbalzi e 10 assist. Non bastano, invece, i 37 di Hyland e i 23 di Boston Jr per i Clippers, che tengono a riposo tutti i big e si presentano senza George, Leonard e Harden in vista della serie contro Dallas, anche se resta da capire se si inizierà a Los Angeles o in Texas.

CLEVELAND CAVALIERS-MEMPHIS GRIZZLIES 110-98

Dopo tre ko di fila, Cleveland torna a sorridere e batte 110-98 Memphis. I Cavs, trascinati da Donovan Mitchell (29 punti e 8 assist), rimontano i Grizzlies, avanti 51-48 a fine primo tempo. I padroni di casa indirizzano la sfida con il 30-16 del terzo quarto e, negli ultimi 12 minuti, gestiscono il vantaggio accumulato sugli ospiti, ai quali non bastano i 32 punti di LaRavia. Ad Est, a Cleveland manca un successo (o una sconfitta di Philadelphia) per ufficializzare la sua partecipazione ai playoff, mentre Memphis è a 27-53 di record e non potrà andare oltre il terzultimo posto nella Western Conference.

ATLANTA HAWKS-CHARLOTTE HORNETS 114-115

Il canestro a 3 secondi dalla fine di Miles Bridges permette a Charlotte di vincere 115-114 in casa di Atlanta, con gli Hawks quasi certi di dover giocare il play-in in casa di Chicago, invece che in Georgia. Per gli Hornets, invece, si tratta di un successo "inutile", dato che il terzultimo posto è ormai ufficiale. Oltre a Bridges, che chiude con 18 punti, contribuiscono al successo anche Miller (27), Williams (16) e Mann (16), mentre Atlanta non va oltre i 19 punti di Krejci e Bogdanovic e la doppia doppia di Young (14 con 11 assist): nel penultimo turno, sfiderà Minnesota e, con molta probabilità, chiuderà al decimo posto la Eastern Conference.

BROOKLYN NETS-TORONTO RAPTORS 106-102

Un altro match che non sposta gli equilibri ad Est è quello tra Brooklyn e Toronto: se lo aggiudicano i Nets per 106-102, ma questo risultato non cambia la classifica, visto che l'undicesimo e il dodicesimo posto sono ormai ufficiali per i padroni di casa e per i Raptors. Schröder realizza 21 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, contribuendo alla rimonta di Brooklyn, visto che i canadesi sono avanti 80-77 a 12 minuti dalla fine del match. Non bastano, invece, i 32 di Quickley agli ospiti. Brooklyn chiuderà la stagione contro New York e Philadelphia, mentre i Raptors sfideranno due volte Miami prima di chiudere il 2023/2024.