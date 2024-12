Nba: Dallas vince su Golden State, i Celtics non si fermano

GOLDEN STATE WARRIORS-DALLAS MAVERICKS 133-143

Match senza dubbio spettacolare quello di San Francisco, dove Dallas si prende la rivincita per il ko dello scorso novembre e ha la meglio su Golden State col punteggio di 143-133. Mavs e Warriors danno vita a una sfida dall'intensità incredibile, che vede le due squadre chiudere sull'81-74 per gli ospiti a metà gara. I ritmi non calano e arriva il record di triple (48) in un singolo match Nba, con entrambe le formazioni ampiamente sopra il 50% dalla distanza. Nelle fila dei Mavericks la stella scintillante è quella di Luka Doncic, che fa magie e centra la tripla doppia numero 80 in carriera: 45 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per ispirare una squadra che tira al 60% e infligge ai Warrios l'ottava sconfitta nelle ultime dieci gare. Alle sue spalle ecco l'ex Klay Thompson con 29 punti, davanti a Irving (21) e al back-court dei Mavs: doppia cifra per Grimes (14), PJ Washington (13) e Gafford (10). Dalla sale così in terza posizione a Ovest formando il duo texano con Houston (17-9), mentre Golden State è sesta con Minnesota e Phoenix (14-11): non bastano i 29 punti di Wiggins e le ottime prove di Steph Curry (26+10 assist), Draymond Green (21) e Kuminga (20).