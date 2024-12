Nba Cup: Milwaukee travolge Okc ed eredita il trofeo dai Lakers

Solo cinque triple a referto (percentuale del 15.6%) e il 33.7% da due. Shai Gilgeous-Alexander prova a salvare il salvabile, sostenuto solo da Jalen Williams (18) e Hartenstein (16+12), ma i suoi 21 punti non bastano per evitare una sonora sconfitta: Okc non trova rimbalzi offensivi (7 nella gara), recupera pochissimi palloni e gioca poco di squadra (13 assist su 29 canestri). Una prestazione da archiviare e dimenticare, mentre i Milwaukee Bucks confermano la propria ripresa con una sontuosa gara difensiva contro i leader della Western Conference. Funziona benissimo il meccanismo improntato da Doc Rivers, trascinato nell'altra metà campo da un Giannis Antetokounmpo in versione Mvp: 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist per consegnare ai suoi la vittoria e prendersi il titolo di migliore in campo. Alle sue spalle ecco Lillard con 23 punti, doppia cifra anche per Brook Lopez e Gary Trent con 13 punti a testa. Milwaukee conquista l'Nba Cup e si prepara a inseguire la top-3 nell'Eastern Conference: per ora è quinta (14-11) dopo l'avvio-shock di inizio stagione. Urge una svolta mentale per i Thunder, invece, se vogliono puntare al titolo e alle finali di Conference nella post-season.