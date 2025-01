Nba: Cleveland vince ancora, rimonta da sogno per Dallas

CLEVELAND CAVALIERS-TORONTO RAPTORS 132-126

Non si interrompe la marcia dei Cleveland Cavaliers, che si portano a 12 successi consecutivi e sei gare di margine sui Boston Celtics, rimontando i Toronto Raptors: la vittoria arriva col punteggio di 132-126 e un ottimo parziale di 34-23 nell'ultimo quarto, che infligge la 15a sconfitta nelle ultime 16 gare ai canadesi. Toronto gioca probabilmente una delle sue migliori prove stagionali, ma non basta per vincere. Di fronte c'è infatti uno scatenato Darius Garland, che non fa rimpiangere l'assenza di Donovan Mitchell, risparmiato per il back to back: 40 punti e 9 assist per lui, che precede Mobley (21+11) e Allen (18+15), appaiato per punti a un ottimo LeVert (18). Cleveland sale così a 33 vittorie e 4 ko, dominando l'Eastern Conference, mentre Toronto resta penultima a Est (8-30) e incassa il quarto ko di fila. Non bastano sette giocatori in doppia cifra: Barnes (24+10), Boucher (23+12) e Barrett (20) i migliori, ma arriva l'ennesima sconfitta per i Raptors.